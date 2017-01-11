А ну-ка, девушки! Самые горячие спортсменки сборной Казахстана на Универсиаде

Соревнования в Алматы начнутся 28 января.

До начала зимней Универсиады-2017 остались считанные дни. Совсем скоро в Алматы съедутся тысячи студентов со всего мира, которые поборются за медали в 12-ти видах спорта. Vesti.kz знакомит вас с самыми яркими представителями сборной Казахстана.



Анита Нагай (шорт-трек)

18-летняя казахстанская спортсменка уже семь лет занимается шорт-треком. В этом году она завоевала бронзовую медаль юношеской Олимпиады в смешанных командных соревнованиях в норвежском городе Лиллехаммер.

















Татьяна Лихаус (хоккей)

18-летний нападающий - одна из лидеров хоккейной сборной страны. Родилась в Кокшетау. Сейчас выступает за хоккейный клуб "Айсулу" из Алматы.















Даяна Ахметавлиева (прыжки с трамплина)

18-летняя спортсменка выступает за национальную сборной по прыжкам на лыжах с трамплина. Единственная девушка, представляющая Казахстан в этом виде спорта на Универсиаде.











Алина Слепенко (биатлон)

20-летняя спортсменка на индивидуальной гонке среди среди юниоров по биатлону в румынском Чейле Градистей пробилась в ТОП-40 лучших.















Рамина Юничева (керлинг)

23-летняя спортсменка - капитан женской сборной Казахстана по керлингу. Летом этого года вышла замуж.















Анна Стоян (лыжные гонки)

23-летняя спортсменка - участница трех молодежных чемпионатов мира. На международных соревнованиях по лыжным гонкам в Муонио среди спортсменок до 20 лет заняла третье место на классической дистанции 5 километров.

















Айза Момбекова (фигурное катание)

17-летняя спортсменка заняла десятое место на этапе юниорского Гран-при в Таллине. Главный тренер национальной сборной Куралай Узурова поставила перед ней цель попасть на Универсиаде в ТОП-10.

















Зарина Кахарова (керлинг)

21-летняя спортсменка родом из Алматы.

















Анна Шевченко (лыжные гонки)

23-летняя спортсменка родилась в Павлодаре.















Екатерина Айдова (конькобежный спорт)

На Олимпийских играв в Сочи 25-летняя спортсменка из Караганды вошла в ТОП-20 на дистанции в 1000 метров.













28-я Зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 28 января по 8 февраля. Официальная церемония открытия состоится 28 января. На соревнованиях представители 12 видов спорта разыграют 85 комплектов медалей. С расписанием Универсиады вы можете ознакомиться здесь.

В материале использованы фотографии из социальных сетей спортсменок