А ну-ка, девушки! Самые горячие спортсменки сборной Казахстана на Универсиаде

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Коппейанс Бублик 1:2
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 0:0
Горняк Арлан 0:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 2:1
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 0:0
Горняк Арлан 0:0
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Бейбарыс Темиртау
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар ТНК "Казхром" 2:1
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Актобе Флямуртари
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Акжайык Меппен
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
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Кого Вы считаете самой сексуальной спортсменкой Казахстана?

А ну-ка, девушки! Самые горячие спортсменки сборной Казахстана на Универсиаде

Соревнования в Алматы начнутся 28 января.

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1 Комментариев
Анна Стоян. Фото со страницы спортсменки в Instagram
Анна Стоян. Фото со страницы спортсменки в Instagram

До начала зимней Универсиады-2017 остались считанные дни. Совсем скоро в Алматы съедутся тысячи студентов со всего мира, которые поборются за медали в 12-ти видах спорта. Vesti.kz знакомит вас с самыми яркими представителями сборной Казахстана.

Анита Нагай (шорт-трек)

18-летняя казахстанская спортсменка уже семь лет занимается шорт-треком. В этом году она завоевала бронзовую медаль юношеской Олимпиады в смешанных командных соревнованиях в норвежском городе Лиллехаммер.








Татьяна Лихаус  (хоккей) 

18-летний нападающий - одна из лидеров хоккейной сборной страны. Родилась в Кокшетау. Сейчас выступает за хоккейный клуб "Айсулу" из Алматы.







Даяна Ахметавлиева (прыжки с трамплина)

18-летняя спортсменка выступает за национальную сборной по прыжкам на лыжах с трамплина. Единственная девушка, представляющая Казахстан в этом виде спорта на Универсиаде.





Алина Слепенко (биатлон)

20-летняя спортсменка на индивидуальной гонке среди среди юниоров по биатлону в румынском Чейле Градистей пробилась в ТОП-40 лучших.







Рамина Юничева (керлинг)

23-летняя спортсменка - капитан женской сборной Казахстана по керлингу. Летом этого года вышла замуж. 







Анна Стоян (лыжные гонки)

 23-летняя спортсменка - участница трех молодежных чемпионатов мира. На международных соревнованиях по лыжным гонкам в Муонио среди спортсменок до 20 лет заняла третье место на классической дистанции 5 километров.








Айза Момбекова (фигурное катание)

17-летняя спортсменка заняла десятое место на этапе юниорского Гран-при в Таллине. Главный тренер национальной сборной Куралай Узурова поставила перед ней цель попасть на Универсиаде в ТОП-10.








Зарина Кахарова (керлинг)

21-летняя спортсменка родом из Алматы. 








Анна Шевченко (лыжные гонки)

23-летняя спортсменка родилась в Павлодаре. 







Екатерина Айдова (конькобежный спорт)

На Олимпийских играв в Сочи 25-летняя спортсменка из Караганды вошла в ТОП-20 на дистанции в 1000 метров. 





28-я Зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 28 января по 8 февраля. Официальная церемония открытия состоится 28 января. На соревнованиях представители 12 видов спорта разыграют 85 комплектов медалей. С расписанием Универсиады вы можете ознакомиться здесь

В материале использованы фотографии из социальных сетей спортсменок

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Комментарии

 
 
Стахий Сегодня 18:46
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Красотки.Медали их ещё больше украсят)Особенно золотое-).
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