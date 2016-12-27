Будь в курсе. Расписание соревнований и другая интересная информация об Универсиаде в Алматы

От спортивных объектов до стоимости билетов.

Ровно 18 дней осталось до начала Зимней Универсиады-2017. Совсем скоро в Алматы съедутся тысячи студентов со всего мира побороться за медали в 12-ти видах спорта. Наблюдать за соревнованиями можно будет с 28 января, когда еще до церемонии открытия пройдут первые старты. А чтобы ничего не пропустить, Vesti.kz подготовили гид для болельщиков и зрителей.



Спортивные баталии пройдут на территории восьми объектов. Из них две локации построены специально для Универсиады. В частности, "Халык Арена" и "Алматы Арена" сданы в эксплуатацию практически в конце прошлого года. Остальные же спортивные сооружения знакомы казахстанцам уже продолжительное время.



"Халык Арена"



Данное сооружение расчитано на 3000 мест. Малая арена вмещает 300 зрителей. На время Универсиады там будет проходить хоккей с шайбой у мужчин.



"Алматы Арена"







Данный Ледовый дворец является самым большим спортивным объектом Зимней Универсиады-2017. Многофункциональный комплекс, являясь наследием Универсиады, станет одним из ведущих спортивных сооружений Казахстана и будет способен привлекать около 600 тысяч зрителей ежегодно. Состоит из арены для фигурного катания на 12000 мест и арены для керлинга на 475 мест.

Во время соревнований здесь состоятся церемонии - Открытия и Закрытия, фигурное катание и керлинг.



Высокогорный каток "Медеу"



Объект, который не требует представления. Начиная с 1972 года, на "Медеу" было установлено более 120 мировых рекордов. В этой связи высокогорный каток был прозван "фабрикой рекордов". На "Медеу" состоятся соревнования по конькобежному спорту.



Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака



Данный комплекс состоит из двух частей - основной и малой арен. Общее количество мест составляет 5000. Во время Универсиады Дворец спорта примет соревнования по хоккею с шайбой у женщин (большая арена) и по шорт-треку (малая арена).



Горнолыжный курорт "Шымбулак"







Без "Шымбулака" не проходит ни одно крупное зимнее спортивное событие, где нужны склоны. К проведению Азиатских игр в 2011 году была построена суперсовременная канатная дорога от "Медеу" до горнолыжной базы, где функционируют 114 комфортабельных кабинок. Пропускная способность дороги составляет 2500-3000 человек в час. Данная канатная дорога является третьей в мире по протяженности. Здесь состоятся соревнования по горным лыжам, сноуборду и фристайлу.



Международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар"







Комплекс был возведен непосредственно к проведению зимней Азиады. С тех пор объект не только продолжает функционировать, но и добиваться лицензий на проведение престижных мировых стартов по прыжкам на лыжах с трамплина. Комплекс состоит из двух частей: трамплинов и лыжной базы. Во время Универсиады здесь зрители смогут увидеть прыжки с трамплинов.



Лыжно-биатлонный комплекс "Алатау"



Еще один объект, построенный для Азиады. Общая площадь комплекса составляет 45 гектаров. Состоит из различных частей, составляющих лицензированную инфраструктуру. Вместимость составляет 2600 стоячих и 3600 сидячих мест. Протяженность трасс - 14 километров. "Алатау" примет соревнования по биатлону и лыжным гонкам.



Спортивно-развлекательный комплекс "Табаган"



Данный объект должен быть знаком казахстанцам также со времен зимних Азиатских игр. Территория комплекса составляет 91 гектар. Вместимость зрителей - 800 человек. Здесь пройдут соревнования по лыжной акробатике и Биг-эйр (выполнение трюков после прыжка с трамплина)



Атлетическая деревня



Объект, на котором не пройдут соревнования. Однако при этом он остается одним из самых значимых.







Впервые за время проведения Универсиад атлетическая деревня была построена специально к соревнованиям. До этого спортсмены размещались в гостиницах. Делегации начнут прибывать сюда с 23 января. Комплекс представлен 14-мя зданиями и тремя блоками. Жилые помещения состоят из 14-ти этажей. На территории деревни гости найдут все необходимое для комфортного проживания. После соревнований квартиры будут использоваться жителями Алматы. Получить жилище можно будет по специальной программе.



Билеты и расписание соревнований



Приобрести входной билет на любое из соревнований и на любой день можно уже сейчас. Причем все обладатели билетов автоматически участвуют в розыгрыше крупных призов. Так, купившие пропуск до 11 января могут выиграть смартфоны, ноутбуки и другие ценные призы. Главным же призом является двухкомнатная квартира в Алматы. Ее могут получить все зрители, купившие билет до 8 февраля.



В Алматы продажа билетов осуществляется в кассах Дворца спорта имени Балуна Шолака, Дворца республики, Госцирка, "Меломана". Кроме того, можно без особых проблем приобрести талон на сайте Универсиады и электронных сервисах распространения билетов.



Цена разового посещения того или иного события начинается от 300 тенге. Самыми дорогими являются билеты на Церемонии открытия и закрытия соревнований. Уточняется, что зрителей ждет интересная программа торжественной части.



С полным расписанием Универсиады и ценами на билеты можно ознакомиться ниже.











































































Транспорт



Во время соревнований в Алматы планируется использовать около 520 единиц автотранспорта. На данный момент утверждены основные и альтернативные маршруты движения транспорта Универсиады. Все автотранспортные средства будут оснащены GPS навигаторами. Будет действовать специальный диспетчерский центр, который будет управлять движением автомобилей.



Факты



В соревнованиях примут участие около двух тысяч спортсменов. На весь период состязаний задействуют три тысячи волонтеров из Казахстана и других стран. Телетрансляция будет идти на 80 стран мира. А зрительская аудитория составит один миллиард человек. Для гостей и жителей города на время Универсиады предусмотрено проведение многочисленных мероприятий, как культурных так и иного характера. Логотип Зимней Универсиады-2017 года представлен в виде стилизованных крыльев и имеет четко выраженную динамичную форму: вверх слева направо, что означает рост, а также стремление к достижению вершин. Талисманом является соколенок Сункар.







Эстафета огня Универсиады



Факельное шествие начнется в Астане 25 января. Далее огонь будет распространяться по регионам страны. После чего прибудет в Алматы, где на торжественной Церемонии Открытия будет зажжен главный огонь соревнований.



Фото с официального сайта Универсиады-2017