Будь в курсе. Расписание соревнований и другая интересная информация об Универсиаде в Алматы

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 13:00
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 13:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 13:00
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Тирана
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 13:30
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Босуэлл 05:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
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Будь в курсе. Расписание соревнований и другая интересная информация об Универсиаде в Алматы

От спортивных объектов до стоимости билетов.

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2 Комментария
Коллаж Tengrinews.kz
Коллаж Tengrinews.kz

Ровно 18 дней осталось до начала Зимней Универсиады-2017. Совсем скоро в Алматы съедутся тысячи студентов со всего мира побороться за медали в 12-ти видах спорта. Наблюдать за соревнованиями можно будет с 28 января, когда еще до церемонии открытия пройдут первые старты. А чтобы ничего не пропустить, Vesti.kz подготовили гид для болельщиков и зрителей.

Спортивные баталии пройдут на территории восьми объектов. Из них две локации построены специально для Универсиады. В частности, "Халык Арена" и "Алматы Арена" сданы в эксплуатацию практически в конце прошлого года. Остальные же спортивные сооружения знакомы казахстанцам уже продолжительное время. 

"Халык Арена"

Данное сооружение расчитано на 3000 мест. Малая арена вмещает 300 зрителей. На время Универсиады там будет проходить хоккей с шайбой у мужчин.

"Алматы Арена"



Данный Ледовый дворец является самым большим спортивным объектом Зимней Универсиады-2017. Многофункциональный комплекс, являясь наследием Универсиады, станет одним из ведущих спортивных сооружений Казахстана и будет способен привлекать около 600 тысяч зрителей ежегодно. Состоит из арены для фигурного катания на 12000 мест и арены для керлинга на 475 мест.
Во время соревнований здесь состоятся церемонии - Открытия и Закрытия, фигурное катание и керлинг.

Высокогорный каток "Медеу"

Объект, который не требует представления. Начиная с 1972 года, на "Медеу" было установлено более 120 мировых рекордов. В этой связи высокогорный каток был прозван "фабрикой рекордов". На "Медеу" состоятся соревнования по конькобежному спорту.

Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака

Данный комплекс состоит из двух частей - основной и малой арен. Общее количество мест составляет 5000. Во время Универсиады Дворец спорта примет соревнования по хоккею с шайбой у женщин (большая арена) и по шорт-треку (малая арена).

Горнолыжный курорт "Шымбулак"



Без "Шымбулака" не проходит ни одно крупное зимнее спортивное событие, где нужны склоны. К проведению Азиатских игр в 2011 году была построена суперсовременная канатная дорога от "Медеу" до горнолыжной базы, где функционируют 114 комфортабельных кабинок. Пропускная способность дороги составляет 2500-3000 человек в час. Данная канатная дорога является третьей в мире по протяженности. Здесь состоятся соревнования по горным лыжам, сноуборду и фристайлу.

Международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар"



Комплекс был возведен непосредственно к проведению зимней Азиады. С тех пор объект не только продолжает функционировать, но и добиваться лицензий на проведение престижных мировых стартов по прыжкам на лыжах с трамплина. Комплекс состоит из двух частей: трамплинов и лыжной базы. Во время Универсиады здесь зрители смогут увидеть прыжки с трамплинов.

Лыжно-биатлонный комплекс "Алатау"

Еще один объект, построенный для Азиады. Общая площадь комплекса составляет 45 гектаров. Состоит из различных частей, составляющих лицензированную инфраструктуру. Вместимость составляет 2600 стоячих и 3600 сидячих мест. Протяженность трасс - 14 километров. "Алатау" примет соревнования по биатлону и лыжным гонкам. 

Спортивно-развлекательный комплекс "Табаган"

Данный объект должен быть знаком казахстанцам также со времен зимних Азиатских игр. Территория комплекса составляет 91 гектар. Вместимость зрителей - 800 человек. Здесь пройдут соревнования по лыжной акробатике и Биг-эйр (выполнение трюков после прыжка с трамплина)

Атлетическая деревня

Объект, на котором не пройдут соревнования. Однако при этом он остается одним из самых значимых.



Впервые за время проведения Универсиад атлетическая деревня была построена специально к соревнованиям. До этого спортсмены размещались в гостиницах. Делегации начнут прибывать сюда с 23 января. Комплекс представлен 14-мя зданиями и тремя блоками. Жилые помещения состоят из 14-ти этажей. На территории деревни гости найдут все необходимое для комфортного проживания. После соревнований квартиры будут использоваться жителями Алматы. Получить жилище можно будет по специальной программе.

Билеты и расписание соревнований

Приобрести входной билет на любое из соревнований и на любой день можно уже сейчас. Причем все обладатели билетов автоматически участвуют в розыгрыше крупных призов. Так, купившие пропуск до 11 января могут выиграть смартфоны, ноутбуки и другие ценные призы. Главным же призом является двухкомнатная квартира в Алматы. Ее могут получить все зрители, купившие билет до 8 февраля.

В Алматы продажа билетов осуществляется в кассах Дворца спорта имени Балуна Шолака, Дворца республики, Госцирка, "Меломана". Кроме того, можно без особых проблем приобрести талон на сайте Универсиады и электронных сервисах распространения билетов.

Цена разового посещения того или иного события начинается от 300 тенге. Самыми дорогими являются билеты на Церемонии открытия и закрытия соревнований. Уточняется, что зрителей ждет интересная программа торжественной части.

С полным расписанием Универсиады и ценами на билеты можно ознакомиться ниже.





































Транспорт

Во время соревнований в Алматы планируется использовать около 520 единиц автотранспорта. На данный момент утверждены основные и альтернативные маршруты движения транспорта Универсиады. Все автотранспортные средства будут оснащены GPS навигаторами. Будет действовать специальный диспетчерский центр, который будет управлять движением автомобилей.

Факты

В соревнованиях примут участие около двух тысяч спортсменов. На весь период состязаний задействуют три тысячи волонтеров из Казахстана и других стран. Телетрансляция будет идти на 80 стран мира. А зрительская аудитория составит один миллиард человек. Для гостей и жителей города на время Универсиады предусмотрено проведение многочисленных мероприятий, как культурных так и иного характера. Логотип Зимней Универсиады-2017 года представлен в виде стилизованных крыльев и имеет четко выраженную динамичную форму: вверх слева направо, что означает рост, а также стремление к достижению вершин. Талисманом является соколенок Сункар.



Эстафета огня Универсиады

Факельное шествие начнется в Астане 25 января. Далее огонь будет распространяться по регионам страны. После чего прибудет в Алматы, где на торжественной Церемонии Открытия будет зажжен главный огонь соревнований.

Фото с официального сайта Универсиады-2017

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Комментарии

 
 
Vlab Kladov Сегодня 11:12
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Урааа наканетца универсияда)))
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Тот самый Карл Маркс которого забанили Сегодня 11:44
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Vlab Kladov , Наконец то или накАнецтА? УнивериЯда или универсиАда?
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