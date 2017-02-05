Мужская сборная Казахстана по шорт-треку выиграла бронзовую медаль в эстафете на Универсиаде-2017

Без наград осталась Южная Корея.
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Фото с сайта almaty2017.com
Мужская сборная Казахстана по шорт-треку выиграла бронзовую медаль в эстафете на 5000 метров на Универсиаде-2017, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале соревновались Россия, Китай, Южная Корея и Казахстан. Окончательные итоги были объявлены после просмотра видео - корейцы были дисквалифицированы за нарушение.
Таким образом, "золото" досталось команде Китая. "Серебро" - в активе России, а Казахстан стал бронзовым призером.
В составе мужской сборной Казахстана выступали Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгалиев и Нурберген Жумагазиев.
Отметим, что женская сборная Казахстана ранее выиграла бронзовую медаль в эстафете на 3000 метров.
Всего же за сегодня, 7 февраля, Казахстан выиграл шесть медалей. Ранее биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото", биатлонист Роман Еремин - "серебро", а лыжница Анна Шевченко, биатлонист Роман Пантов и шорт-трекист Денис Никиша стали бронзовыми призерами.
За день до окончания Универсиады Казахстан с 34 наградами (11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых) идет на втором месте в медальном зачете.
Все новости Универсиады
В финале соревновались Россия, Китай, Южная Корея и Казахстан. Окончательные итоги были объявлены после просмотра видео - корейцы были дисквалифицированы за нарушение.
Таким образом, "золото" досталось команде Китая. "Серебро" - в активе России, а Казахстан стал бронзовым призером.
В составе мужской сборной Казахстана выступали Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгалиев и Нурберген Жумагазиев.
Отметим, что женская сборная Казахстана ранее выиграла бронзовую медаль в эстафете на 3000 метров.
Всего же за сегодня, 7 февраля, Казахстан выиграл шесть медалей. Ранее биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото", биатлонист Роман Еремин - "серебро", а лыжница Анна Шевченко, биатлонист Роман Пантов и шорт-трекист Денис Никиша стали бронзовыми призерами.
За день до окончания Универсиады Казахстан с 34 наградами (11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых) идет на втором месте в медальном зачете.
Все новости Универсиады