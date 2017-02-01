Казахстанский биатлонист завоевал "бронзу" на Универсиаде-2017

Роман Еремин успешно выступил в спринте на 10 километров.
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Казахстанский биатлонист Роман Еремин выиграл "бронзу" в спринте на десять километров на Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еремен, допустив два промаха на двух огневых рубежах, завоевал бронзовую медаль с результатом 27 минут и 24.6 секунды. Первое и второе места заняли россияне Семен Сучилов (27:02.3) и Дмитрий Иванов (27:24.1) соответственно, закрывшие все мишени.
Другие представители Казахстана показали следующие результаты: Антон Пантов стал шестым (один промах, +35.4), Василий Подкорытов - десятым, (два промаха, +58.7), Тимур Куц - 16-м (+1:27.9), Максим Браун - 20-м (два промаха, +2:07.3), Владислав Витенко - 30-м (три промаха, +2:42.7).
Таким образом, в копилке сборной Казахстана шесть бронзовых, пять золотых и две серебряные награды.
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