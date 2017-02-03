Казахстанец Нурберген Жумагазиев выиграл "бронзу" в шорт-треке на Универсиаде в Алматы

В женском финале Казахстан остановился в шаге от бронзовой награды.
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Казахстанец Нурберген Жумагазиев выиграл бронзовую медаль в шорт-треке на зимней Универсиаде в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале дистанции 1 500 метров казахстанский спортсмен уступил только двум представителям Южной Кореи, которые завоевали "золото" и "серебро".
В женском финале от Казахстана выступила Йонг А Ким, остановившаяся в шаге от бронзовой награды, став четвертой. "Золото" и "серебро" завоевали спортсменки из Южной Кореи, а "бронзу" - из Японии.
Для Казахстана эта медаль стала 23-й на Универсиаде в Алматы. Казахстанские спортсмены продолжают удерживать второе место в общекомандном медальном зачете. Ознакомиться с ним можно здесь. Все новости Универсиады в Алматы