Биатлонистка принесла третье "золото" Казахстану на Универсиаде-2017

Для спортсменки это вторая награда на соревнованиях.
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Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская победила в спринтерской гонке на 7,5 километра на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вишневкая, допустив один промах на двух огневых рубежах, преодолела дистанцию за 21 минуту и 43.1 секунды. "Серебро" досталось украинке Яне Бондарь (+22.8), а "бронза" - россиянке Анастасии Егоровой (+36.7).
Другие представительницы Казахстана показали следующие результаты: Дарья Усанова стала седьмой (три промаха, +1:06.0), Анна Кистанова - восьмой (два промаха, +1:11.1), Алина Райкова -12-й (один промах, +1:31.1), Елизавета Бельчинко - 18-й (четыре промаха, +2:45.3), Анастасия Кондратьева - 21-й (три промаха, +3:05.8).
Напомним, ранее Вишневская завоевала "серебро" в индивидуальной гонке на 15 километров на Универсиаде-2017, уступив своей соотечественнице Алине Райковой.
Для сборной Казахстана это "золото" стало третьим на Универсиаде-2017. Также в копилке национальной команды две серебряные и четыре бронзовые награды. Благодаря этому Казахстан вернулся на второе место в медальном зачете. Все новости Универсиады-2017
Добавим, что что в начале этого года Галина Вишневская сотворила сенсацию на Кубке мира, заняв четвертое место в масс-старте на 12,5 километра. Такой результат стал лучшим среди казахстанских биатлонисток за последние десять лет.