Биатлонистка Галина Вишневская сегодня завоевала "золото".
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Казахстан вернулся на второе место медального зачета Универсиады-2017, проходящей в эти дни в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
С третьего места наша страна поднялась благодаря золотой медали, которую сегодня, 2 февраля, завоевала биатлонистка Галина Вишневская, победив в спринтерской гонке на 7,5 километра.
Таким образом, Казахстан обошел Японию, которая накануне сместила его на третье место. Теперь в копилке отечественных сборных команд девять медалей - три золотых, две серебряных и четыре бронзовые.
На первом месте по-прежнему идет Россия, у которой наибольшее количество наград - 22, из них десять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Япония идет третьей с активом в восемь медалей (2-5-1).
Подробнее с медальным зачетом можно ознакомиться здесь.