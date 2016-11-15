Лучшая за 10 лет. Как Вишневская стала главной сенсацией в казахстанском биатлоне

На четвертом этапе Кубка мира она финишировала в шаге от пьедестала.

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская сотворила сенсацию на Кубке мира, заняв четвертое место в масс-старте на 12,5 километра, сообщает корреспондент Vesti.kz. Такой результат стал лучшим среди казахстанских биатлонисток за последние десять лет.



Если говорить в целом, то нынешний сезон-2016/2017 для Галины Вишневской складывается очень удачно. В первый раз она попала в десятку на первом этапе, состоявшемся 27 ноября в Эстерсунде. В составе сборной Казахстана Галина заняла пятое место в супермиксте.







Там же, в Эстерсунде, через шесть дней Вишневская без единого промаха финишировала в спринте на семь с половиной километров с девятым временем.







Далее последовала череда гонок, на которых спортсменка не опускалась ниже 41-го места. Сенсационное выступление же биатлонистка показала на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.



Сначала Вишневская 7 января финишировала десятой на гонке преследования (десять километров). И уже на следующий день завершила масс-старт (12,5 километра) с четвертым результатом. При этом она допустила лишь один промах на заключительном четвертом огневом рубеже. За последние десять лет казахстанские биатлонистки ни разу не завершали гонку Кубка мира в четверке сильнейших.







Подобные промежуточные результаты Вишневской позволили ей расположиться на 18-м месте общего зачета. В гонке преследования она в данный момент восьмая, в масс-старте 11-я, в спринте 26-я, а в индивидуальной гонке 27-я.



Добавим, что следующий этап Кубка мира с 11 по 15 января в Рупольдинге, Германия.







Фото с сайтов Altaynews.kz, Gettyimages.uk.com, Андрея Иванова