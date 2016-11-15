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Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
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Торпедо УК Спутник 18:30
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Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
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Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
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Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
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Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Алматы Атырау
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Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
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Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
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Акжайык Локомотив
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Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Лучшая за 10 лет. Как Вишневская стала главной сенсацией в казахстанском биатлоне

На четвертом этапе Кубка мира она финишировала в шаге от пьедестала.

13 Комментариев
Фото с сайта BIATHLON.kz
Фото с сайта BIATHLON.kz

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская сотворила сенсацию на Кубке мира, заняв четвертое место в масс-старте на 12,5 километра, сообщает корреспондент Vesti.kz. Такой результат стал лучшим среди казахстанских биатлонисток за последние десять лет.

Если говорить в целом, то нынешний сезон-2016/2017 для Галины Вишневской складывается очень удачно. В первый раз она попала в десятку на первом этапе, состоявшемся 27 ноября в Эстерсунде. В составе сборной Казахстана Галина заняла пятое место в супермиксте.



Там же, в Эстерсунде, через шесть дней Вишневская без единого промаха финишировала в спринте на семь с половиной километров с девятым временем.



Далее последовала череда гонок, на которых спортсменка не опускалась ниже 41-го места. Сенсационное выступление же биатлонистка показала на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Сначала Вишневская 7 января финишировала десятой на гонке преследования (десять километров). И уже на следующий день завершила масс-старт (12,5 километра) с четвертым результатом. При этом она допустила лишь один промах на заключительном четвертом огневом рубеже. За последние десять лет казахстанские биатлонистки ни разу не завершали гонку Кубка мира в четверке сильнейших.



Подобные промежуточные результаты Вишневской позволили ей расположиться на 18-м месте общего зачета. В гонке преследования она в данный момент восьмая, в масс-старте 11-я, в спринте 26-я, а в индивидуальной гонке 27-я.

Добавим, что следующий этап Кубка мира с 11 по 15 января в Рупольдинге, Германия. 



Фото с сайтов Altaynews.kz, Gettyimages.uk.com, Андрея Иванова

Просмотров: 2681  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Вася Злобин Сегодня 14:11
Статус: Фанат
Рейтинг: 22
до неё у кого был лучший результат? у Хрусталёвой?
Ответить -1
 
Kairat Shayahmetov Сегодня 14:35
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Всегда слежу за нашими биатлонистами, на стрельбище неплохо (без промахов не бывает), но ходом очень сильно проигрываем.
К примеру на том же масс старте где Галина была четвертой, второе место заняла Лаура Дольмайер с Германии у нее тоже один промах, но ходом она опередила Галину аш на 40 секунд (почти 2 штрафных круга).
Надеюсь это только начало, прогресс есть по сравнению с тем что было последние 5 лет
Алга Казахстан!
ПЫ.СЫ. Мужская сборная тоже прибавляет)
Ответить 3
 
Айдар Амирбеков Сегодня 15:56
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Kairat Shayahmetov, Незачем сравнивать с Дальмайер. Условия разные. В Германии много тренеров, психологов и сервисеров работаают .не то чтобы в нашей сборной. Так что, с нашими условиями 4-место это как золотая!
Ответить 0
 
Karik Sh Сегодня 16:39
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Айдар Амирбеков, думаю все же надо сравнивать иначе роста не будет и всегда можно будет отмазываться условиями класса ниже.
Вы правильно подметили что у Германии высококвалифицированные кадры.
Это камень в огород нашего министерства спорта и союзу биатлонистов РК, а не биатлонистам.
Биатлонисты Германии такие же спортсмены как и наши, у которых высокий уровень формы держиться почти больше половины сезона, благодаря все тем же квалифицированным кадрам.
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Айдар Амирбеков Сегодня 17:28
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Karik Sh, В биатлоне немаловажный фактор это работа сервисеров. Если Вы видели вчерашнюю гонку то у Гали вообще не катили лыжи, в спуске все соперники обходили ее. Та же Джима привезла ей ходом минуту, которая ходом днем ранее проиграла Гале. Это говорит о том что, наши сервисеры попадают в погоду редко...
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Айдар Амирбеков Сегодня 15:56
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Kairat Shayahmetov, Незачем сравнивать с Дальмайер. Условия разные. В Германии много тренеров, психологов и сервисеров работаают .не то чтобы в нашей сборной. Так что, с нашими условиями 4-место это как золотая!
Ответить 0
 
Райымбек Шангереев Сегодня 14:52
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Молодец! Так держать!
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Boris Alimon Сегодня 15:33
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 226
"При этом она допустила лишь один промах на заключительном третьем огневом рубеже."
Рубежей всего не три, а четыре.
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Fankz Сегодня 16:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3423
Что за "Belorusneft" на ее форме?
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Айдар Амирбеков Сегодня 17:31
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Fankz,это фото 2014 года. Тогда в Белорусском Раубиче прошел чемпионат мира по битлону среди юниоров
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Fankz Сегодня 17:53
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3423
Айдар Амирбеков, thanks)
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Азамат Жоламан Сегодня 17:09
Статус: Профи
Рейтинг: 498
Молодец, дальнейшего прогресса!
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