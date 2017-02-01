Фристайлист Дмитрий Рейхерд принес Казахстану восьмое "золото" Универсиады-2017

Казахстанец стал лучшим в параллельном могуле.
Сегодня 14:53
Ссылки по теме:
- Фристайлист Дмитрий Рейхерд принес Казахстану пятое "золото" Универсиады-2017
- Это моя последняя Универсиада, и я хотел победить - Дмитрий Рейхерд о "золоте"
- Казахстанка Юлия Галышева выиграла второе "золото" на Универсиаде в Алматы
Дмитрий Рейхерд. Фото с сайта almaty2017.com
Казахстанец Дмитрий Рейхерд стал обладателем золотой медали в параллельном могуле на проходящей в Алматы Универсиаде-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале соревнований Рейхерд обошел россиянина Сергея Шимбуева. "Бронзу" завоевал другой казахстанец - Павел Колмаков.
"Золото" Рейхерда стало восьмым для Казахстана на этой Универсиаде и вторым для самого спортсмена - накануне он выиграл медаль высшей пробы в могуле, а Колмаков также стал бронзовым призером.
Напомним, седьмое "золото" Казахстану на Универсиаде принесла Юлия Галышева, также в параллельном могуле.