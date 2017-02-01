Казахстанка Юлия Галышева выиграла второе "золото" на Универсиаде в Алматы

Теперь она победила в параллельном могуле.
Сегодня 14:41
Ссылки по теме:
- Призер Олимпиады Хрусталева объяснила причину ошибки Вишневской на Универсиаде-2017
- Фаворит гонки преследования Галина Вишневская перепутала огневые рубежи и выбыла из борьбы за медали Универсиады
- Анонс дня, 3 февраля. На Универсиаде-2017 стартует фигурист Денис Тен
Юлия Галышева. Фото с сайта almaty2017.com
Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева выиграла вторую золотую медаль на зимней Универсиаде в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале соревнований по параллельному могулу Галышева выиграла дуэль у россиянки Елизаветы Безгодовой. Счет противостояния 17:8 в пользу казахстанки.
На данный момент в общекомандном медальном зачете Казахстан занимает второе место. Ознакомиться с ним можно здесь.
Напомним, что свое первое "золото" на Универсиаде в Алматы Юлия Галышева выиграла 2 февраля в могуле. Все новости Универсиады-2017