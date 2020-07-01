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Команда ФК КАЙСАР

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Oskar88
Рейтинг
1 (Зритель)
Команда
ФК КАЙСАР
Дата основания
Сегодня 12:21
Стоимость, €
10 млн
Бюджет, €
0
Набранные очки
0
Место в рейтинге
65
Выберите этап турнира:
Кайрат Вагнер Лав
Кайсар Тагыберген
Кайсар Федин
Астана Барсегян
Ордабасы Пауло - Да Силва
Тобол Фонсека Фернандес
Кайсар Амирсеитов
Кайрат Дугалич
Астана Радакович
Кайрат Суюмбаев
Астана Эрич

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
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Матчи тура

Сегодня Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Жетысу (Талдыкорган) Окжетпес (Кокшетау) не начат
Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Шахтер (Караганда) Тараз (Тараз) не начат
12 сентября Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Ордабасы (Шымкент) Астана (Нур-Султан) не начат
12 сентября Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Кайсар (Кызылорда) не начат
12 сентября Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Тобол (Костанай) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат

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30 ноября -0001 Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, Стадион «Шахтер» Шахтер (Караганда) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Стадион «Жетысу» Жетысу (Талдыкорган) Кайсар (Кызылорда) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Мангистауская обл., Актау, Стадион «Жас Канат» Каспий (Актау) Ордабасы (Шымкент) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Костанайская обл., Костанай, Центральный стадион Тобол (Костанай) Кайрат (Алматы) не начат
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