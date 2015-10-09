Полузащитник итальянского "Комо" Нико Пас пока не планирует возвращаться в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Пас не хочет возвращаться в "Реал"

По информации источника, 22-летний полузащитник не желает переходить в "королевский клуб", поскольку ему не предоставили гарантий попадания в основной состав команды.

При возможном переходе Пас рискует стать игроком ротации из-за высокой конкуренции в "Реале". В "Комо" же аргентинец является главной звездой.

Нико Пас выбрал новый клуб

Сам аргентинец находит привлекательной возможность перейти в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб рассматривает Паса в качестве возможной замены для своего капитана Бруну Фернандеша, который отклонил уже два предложения "Юнайтед" о новом контракте, а его действующий истекает в конце сезона.

Отмечается, что Пас находит заманчивой возможность перейти в "Манчестер Юнайтед" и стать ключевой фигурой команды, чего в "Реале" ему обещать не могут.

Назначение Маурисио Почеттино главным тренером "красных дьяоволов" также повышает шансы клуба заполучить полузащитника. Пас является соотечественником Почеттино и имеет с ним общих агентов.

Скачок от 6 до 80 миллионов евро

Напомним, итальянский клуб приобрел Паса у "Реала" в 2024 году за 6 миллионов евро. В соглашение были включены пункты об обратном выкупе, действующие в течение трех последующих летних трансферных окон: за 8, 9 и 10 миллионов евро соответственно.

В июне условия были пересмотрены: "Комо" обязался выплатить "Реалу" 60 миллионов евро, а сумма обратного выкупа увеличилась до 80 миллионов евро. Эту опцию испанский клуб сможет активировать только летом 2027 года.

Статистика в сезоне

В текущем сезоне Пас провёл 11 матчей в чемпионате Италии, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

Также в его активе три гола и пять ассистов в пяти играх Лиги чемпионов.

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