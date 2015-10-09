Нападающий "Ромы" Пауло Дибала определился со своим будущим в итальянском клубе, передают Vesti.kz.

33-летний аргентинец признался, что надеется завершить свою карьеру в Италии.

"Я никогда не думал, что моя карьера сложится так, и тем более не думал, что проведу 15 лет в Италии. Я жил на юге, севере, а теперь и в центре страны. Я здесь почти половину своей жизни и очень счастлив. Италия приняла меня с распростёртыми объятиями. Моя дочь родилась здесь, так что она итальянка. Да, я надеюсь остаться в Италии до конца своей карьеры. Для меня было бы очень особенным посвятить всю карьеру Серии А, а также год, который я провёл в Серии B, что было очень важно для меня", — приводит слова Дибалы Football Italia.

Минувшим летом Дибала подписал с "Ромой" контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

До перехода в "Рому" в 2022 году аргентинец выступал в Италии за "Палермо" и "Ювентус". Наибольшего успеха Дибала добился с туринским клубом, в составе которого пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза Кубок и ещё три раза Суперкубок страны.

В составе сборной Аргентины Дибала выиграл чемпионат мира-2022.

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