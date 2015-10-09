"Кайрат" должен считаться главным фаворитом следующего сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Так считает автор Telegram-канала "Серый CARDINAL". Своё мнение он аргументировал, передают Vesti.kz.

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"Внутреннее чутьё нам подсказывает, что "по предложению рабочей группы" уже в следующем году утвердят формулу 12+13 (12 легионеров в заявке). Ибо дальнейшее сокращение до восьми легионеров, согласно действующему регламенту, абсолютно нелогично. Вообще нам кажется, даже "Кайрат", который сейчас за 9+16, будет активно топить (ну или формально не возражать) за 12+13. Особенно если выиграет чемпионат-2027, а он при таком раскладе - главный фаворит. "Орда" же в любом случае будет ставить задачу в еврокубках, а "Кайрат", нам кажется, нет. Он сделает ставку на первое место в чемпионате", - считает автор.

Напомним, что в этом годувторой раз в истории и впервые с 2023 года стал чемпионом Казахстана. В следующем году шымкентцы начнут еврокубковый путь с квалификации

"Кайрат", который сейчас продолжает борьбу за плей-офф Лиги конференций, финишировал на втором месте в КПЛ. В следующем году они будут играть в квалификации Лиги конференций.

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