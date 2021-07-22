"Кайрат" одержал минимальную победу над шведским "Мьельбю" в четвёртом туре общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 1:0.

Решающий гол на 14-й минуте забил казахстанский защитник Еркин Тапалов, которому ассистировал испанский нападающий Марк Гуаль. При этом гости имели несколько хороших моментов, чтобы отыграться. Однако Темирлан Анарбеков сыграл надёжно, сохранив свои ворота на замке.

Для алматинцев это первая победа в общем этапе Лиги конференций. В предыдущих турах они дважды сыграли вничью на выезде - с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1), а дома крупно уступили "Панатинаикосу" (1:5).

После этого матча "Мьельбю" с семью очками продолжает занимать девятое место в общей таблице Лиги конференций, а "Кайрат", набрав пять баллов, поднялся на данный момент на 15-ю строчку.

Следующие две игры в Лиге конференций "Кайрат" проведёт с румынским "Университатя Крайова" (10 декабря, дома) и нидерландским "Твенте" (17 декабря, на выезде).

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