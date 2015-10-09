Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport высказался о потенциале защитника национальной команды и "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли сейчас в Италии молодые защитники, подающие большие надежды, обладатель "Золотого мяча" 2006 года отказался называть конкретные фамилии и привёл в пример своего подопечного по сборной Узбекистана.

"Их несколько, но я не буду называть имён. Расскажу вам о Хусанове, которого я тренирую в сборной Узбекистана: у него невероятные физические данные, но это алмаз, который ещё нужно огранить. Он всегда несётся на скорости 300 километров в час: иногда забирает мяч, а иногда опаздывает и сносит лайнсмена... Бывает, это нормально, над этим нужно работать", - сказал Каннаваро.

Хусанов выступает за английский "Манчестер Сити" с января 2025 года, куда перешёл из французского "Ланса" за 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 15 матчей во всех клубных турнирах и заработал два предупреждения.

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