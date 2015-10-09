Французский "Пари Сен-Жермен" объявил заявку на домашний матч с итальянской "Ромой" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Без Кварацхелии и Дуэ
В список футболистов, вызванных главным тренером Луисом Энрике на предстоящую встречу, вошёл российский голкипер Матвей Сафонов. Однако из-за травм игру пропустят звёздные вингеры француз Дезире Дуэ и грузин Хвича Кварацхелия.
Полная заявка парижан выглядит следующим образом:
Вратари:
- Лукас Шевалье, Матвей Сафонов, Бар.
Защитники:
- Маркиньос, Лукас Беральдо, Илья Забарный, Пачо, Динь, Хакими, Лукас Эрнандес, Боли, Мендес.
Полузащитники:
- Фабиан Руис, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Дро, Жоау Невеш, Маюлу, Нджанту.
Нападающие:
- Ферран Торрес, Магнес Аклюш, Годтс, Дембеле.
Где т когда сыграют ПСЖ и "Рома"
Встреча состоится на стадионе "Парк де Пренс" в ночь на 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана.
После 4-х туров ПСЖ набрал максимум очков - 12. "Рома", в свою очередь, имеет в активе 4 балла.
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