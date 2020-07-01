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Команда FC Zhetisay

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
saparaly
Рейтинг
4 (Зритель)
Команда
FC Zhetisay
Дата основания
Сегодня 11:35
Стоимость, €
8,625 млн
Бюджет, €
1,375 млн
Набранные очки
0
Место в рейтинге
62
Выберите этап турнира:
Кайрат Вагнер Лав
Тобол Муртазаев
Кайрат Аймбетов
Ордабасы Пауло - Да Силва
Ордабасы Досмагамбетов
Тобол Нургалиев
Кайрат Алип
Ордабасы Толебек
Тобол Турсынбай
Кайсар Амирсеитов
Кайсар Заруцкий

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
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Матчи тура

1 июля Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск, Стадион «Карасай» Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Окжетпес (Кокшетау) 3:1 закончен
1 июля Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда, Стадион им. Муратбаева Кайсар (Кызылорда) Тараз (Тараз) 1:1 закончен
1 июля Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Шымкент, Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Ордабасы (Шымкент) Шахтер (Караганда) 0:1 закончен
1 июля Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Жетысу (Талдыкорган) 3:0 закончен
1 июля Казахстан, Костанайская обл., Костанай, Центральный стадион Тобол (Костанай) Каспий (Актау) 2:0 закончен

Следующий тур (Тур 8)

30 ноября -0001 Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Шымкент, Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Ордабасы (Шымкент) Астана (Нур-Султан) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Кайсар (Кызылорда) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Костанайская обл., Костанай, Центральный стадион Тобол (Костанай) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Стадион «Жетысу» Жетысу (Талдыкорган) Окжетпес (Кокшетау) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, Стадион «Шахтер» Шахтер (Караганда) Тараз (Тараз) не начат
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