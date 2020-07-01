Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Команда Tobol

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Erema
Рейтинг
1 (Зритель)
Команда
Tobol
Дата основания
Сегодня 11:59
Стоимость, €
9,775 млн
Бюджет, €
225 тыс
Набранные очки
0
Место в рейтинге
61
Выберите этап турнира:
Астана Сотириу
Кайрат Аймбетов
Тобол Нургалиев
Тобол Канкава
Кайсар Тагыберген
Кайсар Федин
Кайрат Суюмбаев
Кайрат Алип
Кайсар Марочкин
Ордабасы Толебек
Астана Непогодов

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
Популярные
/
Обсуждаемые
Сегодня
Неделя
Месяц
В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge" 0
"Не перегнуть палку". Тренер "Барыса" - о легионерах, форме команды перед КХЛ и сборной Казахстана 0
Новое достижение. Какая страна больше всего пострадала от казахстанских клубов в еврокубках 0
Дастина Бойда не будет? Президент "Барыса" - о переговорах с форвардом и возможном новичке 0
Игры в Нур-Султане? В "Барысе" прокомментировали ситуацию с домашними матчами в КХЛ 0
"Это для них плохо". Президент "Барыса" - о борьбе с коронавирусом перед стартом в КХЛ 0
Прямая трансляция финала Лиги чемпионов "Бавария" - ПСЖ 0
"Барселона" выставила цену на Месси 0
Фанат поставил 25 тысяч долларов на победу Агаповой. Планировал выиграть 1775, но проиграл 0
Главный тренер ЦСКА объяснил выход Зайнутдинова и похвалил его за дебютный матч 0
Казахстанский футболист стал лучшим игроком тура в российском чемпионате 0
Видео полного боя с двумя нокдаунами и победой Александа Поветкина нокаутом над чемпионом WBC 0
Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова 0
Итальянский клуб вынужденно расстался с Сабиной Алтынбековой и начал суд на 260 миллионов евро 0
Прямая трансляция финала Лиги чемпионов "Бавария" - ПСЖ 0
Прямая трансляция матча "Барселона" - "Бавария" в 1/4 финала Лиги чемпионов 0
"Золотой мальчик" UFC потерпел первое поражение в карьере 0
Бомбардировка "Питбуля". Как Садриддин Ахмедов завоевал титул WBC 0
Сегодня
Неделя
Месяц
Тренер для сборной? Почему Билек провалился в "Астане" 0
Экс-футболист "Кайрата" и сборной СССР Байшаков награжден орденом по указу Токаева 0
"Это не должно стать проблемой". Футболист "Шахтера" рассказал о совместной работе с новым тренером "Астаны" 0
"Выкуплен по дешевке у "Ростова". Российские СМИ нашли плюсы для ЦСКА в подписании Зайнутдинова 0
Нападающий "Астаны" провел первый официальный матч за новый клуб 0
Дубль Вагнера Лава принес "Кайрату" разгромную победу и выход во второй раунд Лиги Европы 0
"Астана" проиграла "Тоболу" и не смогла сократить отставание от "Кайрата" в КПЛ 0
"У нас есть характер". "Кыргызский Месси" из "Кайрата" оценил свой дебют и достижение в Лиге Европы 0
"Ордабасы" проиграл румынскому клубу в матче с незабитым пенальти и вылетел из Лиги Европы 0
"Есть стратегическая задумка". Шпилевский - о Лиге Европы, форме Вагнера Лава и новичке "Кайрата" 0
"Астана" нарушила регламент КПЛ в матче с "Окжетпесом"? 0
Дубль Вагнера Лава принес "Кайрату" разгромную победу и выход во второй раунд Лиги Европы 0
"Астана" разгромно проиграла "Динамо-Бресту" в матче с 9 голами и вылетела из Лиги чемпионов 0
"Кайрат" вынудил "Астану" выбрать новое место для домашних матчей в еврокубках 0
"Кайрат" разгромил "Каспий" в дебютном матче Вагнера Лава и оторвался от "Астаны" на пять очков 0
Госкомиссия приняла решение по возобновлению КПЛ 0
"У нас есть характер". "Кыргызский Месси" из "Кайрата" оценил свой дебют и достижение в Лиге Европы 0

Матчи тура

Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Окжетпес (Кокшетау) Шахтер (Караганда) не начат
Сегодня Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайсар (Кызылорда) Тобол (Костанай) не начат
30 августа Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Астана (Нур-Султан) Тараз (Тараз) не начат
30 августа Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Каспий (Актау) не начат
30 августа Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Ордабасы (Шымкент) Кайрат (Алматы) не начат

Следующий тур (Тур 15)

30 ноября -0001 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Стадион «Окжетпес» Окжетпес (Кокшетау) Астана (Нур-Султан) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, Стадион «Шахтер» Шахтер (Караганда) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Стадион «Жетысу» Жетысу (Талдыкорган) Кайсар (Кызылорда) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Мангистауская обл., Актау, Стадион «Жас Канат» Каспий (Актау) Ордабасы (Шымкент) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Костанайская обл., Костанай, Центральный стадион Тобол (Костанай) Кайрат (Алматы) не начат
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика