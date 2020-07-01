Правила управления командойКоманда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
|Вчера
|Кайрат (Алматы)
|Астана (Нур-Султан)
|перенесён
|Вчера
|Тобол (Костанай)
|Ордабасы (Шымкент)
|перенесён
|Вчера
|Каспий (Актау)
|Кайсар (Кызылорда)
|1:0
|закончен
|Вчера
|Тараз (Тараз)
|Окжетпес (Кокшетау)
|2:3
|закончен
|Сегодня
|Жетысу (Талдыкорган)
|Кызыл-Жар СК (Петропавловск)
|не начат