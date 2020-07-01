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Команда Gambler17

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Руслан Нургалиев
Рейтинг
1 (Зритель)
Команда
Gambler17
Дата основания
Сегодня 14:02
Стоимость, €
0
Бюджет, €
10 млн
Набранные очки
0
Место в рейтинге
59
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Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
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Матчи тура

Сегодня Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Астана (Нур-Султан) перенесён
Сегодня Казахстан, Костанайская обл., Костанай, Центральный стадион Тобол (Костанай) Ордабасы (Шымкент) перенесён
Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Каспий (Актау) Кайсар (Кызылорда) не начат
Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Тараз (Тараз) Окжетпес (Кокшетау) не начат
27 августа Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Жетысу (Талдыкорган) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат

Следующий тур (Тур 7)

29 августа Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Окжетпес (Кокшетау) Шахтер (Караганда) не начат
29 августа Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайсар (Кызылорда) Тобол (Костанай) не начат
30 августа Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Астана (Нур-Султан) Тараз (Тараз) не начат
30 августа Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Каспий (Актау) не начат
30 августа Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Ордабасы (Шымкент) Кайрат (Алматы) не начат
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