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Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
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Команда Krg

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Асанали Альжанов
Рейтинг
6 (Зритель)
Команда
Krg
Дата основания
Сегодня 12:45
Стоимость, €
8,425 млн
Бюджет, €
1,575 млн
Набранные очки
0
Место в рейтинге
58
Выберите этап турнира:
Жетысу Тошев
Кайрат Вагнер Лав
Кайрат Косович
Ордабасы Пауло - Да Силва
Кайсар Федин
Кайсар Нарзилдаев
Кайрат Алип
Астана Бейсебеков
Астана Логвиненко
Шахтер Баа
Тобол Шацкий

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
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Матчи тура

Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Ордабасы (Шымкент) Каспий (Актау) не начат
Сегодня Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Тобол (Костанай) не начат
22 августа Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Астана (Нур-Султан) Окжетпес (Кокшетау) не начат
22 августа Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Шахтер (Караганда) не начат
22 августа Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Кайсар (Кызылорда) Жетысу (Талдыкорган) не начат

Следующий тур (Тур 13)

30 ноября -0001 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Стадион «Окжетпес» Окжетпес (Кокшетау) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, Центральный стадион Тараз (Тараз) Кайсар (Кызылорда) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Карагандинская обл., Караганда Шахтер (Караганда) Ордабасы (Шымкент) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Стадион «Жетысу» Жетысу (Талдыкорган) Кайрат (Алматы) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Мангистауская обл., Актау, Стадион «Жас Канат» Каспий (Актау) Тобол (Костанай) не начат
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