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Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
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Команда ФК БАЯНАУЫЛ

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Олжас
Рейтинг
3 (Зритель)
Команда
ФК БАЯНАУЫЛ
Дата основания
Сегодня 20:32
Стоимость, €
0
Бюджет, €
10 млн
Набранные очки
0
Место в рейтинге
58
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Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
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  • Баскетбол
  • Бенди
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Матчи тура

Вчера Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Каспий (Актау) Кайрат (Алматы) 0:3 закончен
Вчера Казахстан, Алматы, Центральный стадион Жетысу (Талдыкорган) Ордабасы (Шымкент) 2:3 закончен
Вчера Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Тараз (Тараз) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 0:0 закончен
Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Шахтер (Караганда) Кайсар (Кызылорда) 0:1 закончен
25 августа Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Тобол (Костанай) Астана (Нур-Султан) не начат

Следующий тур (Тур 5)

21 августа Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Ордабасы (Шымкент) Каспий (Актау) не начат
21 августа Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Тобол (Костанай) не начат
22 августа Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Астана (Нур-Султан) Окжетпес (Кокшетау) не начат
22 августа Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Шахтер (Караганда) не начат
22 августа Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Кайсар (Кызылорда) Жетысу (Талдыкорган) не начат
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