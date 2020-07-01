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Команда LethaL

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Дархан Касабаев
Рейтинг
3268 (Олимп. чемпион)
Команда
LethaL
Дата основания
Сегодня 13:37
Стоимость, €
9,475 млн
Бюджет, €
525 тыс
Набранные очки
0
Место в рейтинге
53
Выберите этап турнира:
Кайрат Вагнер Лав
Кайрат Аймбетов
Кайрат Косович
Тараз Каньяс
Тараз Вербицкас
Астана Томасов
Астана Сигурьонссон
Жетысу Наумов
Жетысу Куантаев
Жетысу Мавутор
Тараз Бабаханов

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
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Матчи тура

Сегодня Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Каспий (Актау) Кайрат (Алматы) не начат
Сегодня Казахстан, Алматы, Центральный стадион Жетысу (Талдыкорган) Ордабасы (Шымкент) не начат
Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Тараз (Тараз) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат
19 августа Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Шахтер (Караганда) Кайсар (Кызылорда) не начат
25 августа Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Тобол (Костанай) Астана (Нур-Султан) не начат

Следующий тур (Тур 5)

21 августа Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Ордабасы (Шымкент) Каспий (Актау) не начат
21 августа Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Тобол (Костанай) не начат
22 августа Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Астана (Нур-Султан) Окжетпес (Кокшетау) не начат
22 августа Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Шахтер (Караганда) не начат
22 августа Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Кайсар (Кызылорда) Жетысу (Талдыкорган) не начат
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