В ночь с 18 на 19 июня прошли заключительные матчи первого тура клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США. Vesti.kz предлагают ознакомиться с результами встреч по итогам четырех игровых дней.

Осечка "Реала" и разгром от "Ювентуса"

Закрывали тур матчи групп G и H. Так, мадридский "Реал" в первой игре под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо не смог обыграть саудовский "Аль-Хиляль" (1:1), а вот австрийский "Ред Булл Зальцбург" одержал победу над мексиканской "Пачукой" со счетом 2:1.

В другом квартете английский "Манчестер Сити" уверенно обыграл марокканский "Видад" со счетом 2:0, а туринский "Ювентус" разгромил эмиратский "Аль-Айн" - 5:0.





Первый ком Месси и унижение "Атлетико"

В матче открытия турнира в группе американский "Интер Майами" с Лионелем Месси сыграл вничью с египетским "Аль-Ахли" - 0:0, а бразильйский "Палмейрас" разошелся миром с "Порту" (0:0).

В группе В французский "Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Атлетико" со счетом 4:0, а бразильский "Ботафого" обыграл американский "Сиэтл Саундерс" - 2:1.

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Новый рекорд клубного чемпионата мира

В группе С мюнхенская "Бавария" нанесла разгромное поражение со счетом 10:0 новозеландскому "Окленд Сити", установив новый рекорд КЧМ, а аргентинский "Бока Хуниорс" выдал результативную вничью с португальской "Бенфикой" - 2:2.

В группе D бразильский "Фламенго" переиграл тунинский "Эсперанс" со счетом 2:0, а "Челси" с таким же счетом добыл победу над "Лос-Анджелесом".





Подарки от "Интера" и "Боруссии"

В группе E миланский "Интер" не смог обыграть мексиканский "Монтеррей" - 1:1, а аргентинский "Ривер Плейт" уверенно переиграл японский "Урава Ред Даймондс" - 3:1.

В группе F дортмундская "Боруссия" поделила очки с бразильским "Флуминенсе" (0:0), а южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" одержал минимальную победу над южнокорейским "Ульсан Хендэ" - 1:0.





Результаты матчей первого тура клубного ЧМ-2025:

"Аль-Ахли" - "Интер Майами" - 0:0;

"Палмейрас" - "Порту" - 0:0;

"ПСЖ" - "Атлетико" Мадрид - 4:0;

"Ботафого" - "Сиэтл Саундерс" - 2:1;

"Бавария" - "Окленд Сити" - 10:0;

"Челси" - "Лос Анджелес" - 2:0;

"Бока Хуниорс" - "Бенфика" - 2:2;

"Фламенго" - "Эсперанс" - 2:0;

"Флуминенсе" - "Боруссия" Д - 0:0;

"Ривер Плейт" - "Урава Ред Даймондс" - 3:1;

"Ульсан Хендэ" - "Мамелоди Сандаунз" - 0:1;

"Монтеррей" - "Интер" - 1:1;

"Манчестер Сити" - "Видад" - 2:0;

"Реал" Мадрид - "Аль-Хиляль" - 1:1;

"Пачука" - "Ред Булл Зальцбург" - 1:2;

"Аль-Айн" - "Ювентус" - 0:5.





Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025Группа A"Аль-Ахли" - 1 очко;"Порту" - 1;"Палмейрас" - 1;"Интер Майами" - 1.Группа BПСЖ - 3 очка;"Ботафого" - 3;"Сиэтлс Саундерс" - 0;"Атлетико" - 0.Группа C"Бавария" - 3 очка;"Бенфика" - 1;"Бока Хуниорс" - 1;"Окленд Сити" - 0.Группа D"Фламенго" - 3 очка;"Челси" -3;"Эсперанс" - 0;"Лос-Анджелес" - 0.Группа E"Ривер Плейт" - 3 очка;"Монтеррей" - 1;"Интер" - 1;"Урава Ред Даймондс" - 0.Группа F"Мамелоди Сандаунс" - 3 очка;"Боруссия" - 1;"Флуминенсе" - 1;"Ульсан Хендэ" - 0.Группа G"Ювентус" - 3 очка;"Манчестер Сити" - 3;"Видад" - 0;"Аль-Айн" - 0.Группа H"РБ Зальцбург" - 3 очка;"Реал" - 1;"Алт-Хиляль" - 1;"Пачука" - 0.

Клубный чемпионат мирапроходит с 15 июня по 13 июля. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. В плей-офф выйдут два сильнейших клуба из квартета.

Календарь клубного чемпионата мира 2025



