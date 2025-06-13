"Боруссию" оставили без голов на клубном ЧМ-2025

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью в первом матче клубного чемпионата мира в США, сообщают Vesti.kz.
Немецкий клуб в стартовом матче встречался с бразильским "Флуминенсе". Игра группы F состоялась на стадионе "Метлайф" в Ист-Рутерфорде и завершилась нулевой ничьей.
Отметим, что в этом же квартете представлены южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" и "Ульсан Хендэ" из Южной Кореи.
Матч между этими клубами пройдет в ночь с 17 на 18 июня по казахстанскому времени.
Клубный чемпионат мира проходит с 15 июня по 14 июля в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды из каждого квартета.
Ein Punkt zum Auftakt ins Turnier. ⚖️#FIFACWC #FFCBVB pic.twitter.com/RVLMlaXPSt— Borussia Dortmund (@BVB) June 17, 2025
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