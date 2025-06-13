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Клубный чемпионат мира 2025
Вчера 23:12
 

"Боруссию" оставили без голов на клубном ЧМ-2025

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"Боруссию" оставили без голов на клубном ЧМ-2025 ©x.com/BVB

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью в первом матче клубного чемпионата мира в США, сообщают Vesti.kz.

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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью в первом матче клубного чемпионата мира в США, сообщают Vesti.kz.

Немецкий клуб в стартовом матче встречался с бразильским "Флуминенсе". Игра группы F состоялась на стадионе "Метлайф" в Ист-Рутерфорде и завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что в этом же квартете представлены южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" и "Ульсан Хендэ" из Южной Кореи.

Матч между этими клубами пройдет в ночь с 17 на 18 июня по казахстанскому времени.

Клубный чемпионат мира проходит с 15 июня по 14 июля в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды из каждого квартета.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
ВАК Видад
ВАК Видад
(Касабланка)
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Манчестер Сити
Ничья
ВАК Видад
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