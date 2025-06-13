Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный чемпионат мира 2025
Вчера 23:59
 

Удаление и два гола решили судьбу первого матча "Манчестер Сити" на клубном ЧМ

  Комментарии

Поделиться
Удаление и два гола решили судьбу первого матча "Манчестер Сити" на клубном ЧМ ©ФК "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" открыл групповой этап клубного чемпионата мира с победы над марокканским ВАКом в группе G, передают Vesti.kz.

Поделиться

Английский "Манчестер Сити" открыл групповой этап клубного чемпионата мира с победы над марокканским ВАКом в группе G, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в США, началась с мощного давления от команды Хосепа Гвардиолы. Уже на 2-й минуте хавбек Фил Фоден вывел "Сити" вперед, открыв счет в матче. Британский полузащитник стал главным действующим лицом и во втором голе - на 42-й минуте он ассистировал бельгийскому вингеру Джереми Доку, удвоившему преимущество "горожан".

Несмотря на удаление Рико Льюиса в концовке встречи (88-я минута), "горожане" уверенно довели матч до победы - 2:0. Таким образом, "Манчестер Сити" набирает первые три очка и выходит в лидеры группы G. Помимо ВАКа, в квартете также выступают "Аль-Айн" (ОАЭ) и туринский "Ювентус".


Следующий матч команда Гвардиолы проведет 23 июня против "Аль-Айна".

Гвардиола назвал нового обладателя "Золотого мяча"

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 06:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ботафого
Ботафого
(Рио-де-Жанейро)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ботафого
Проголосовало 30 человек

Реклама

Живи спортом!