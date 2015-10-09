Гвардиола назвал нового обладателя "Золотого мяча"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, кто может выиграть "Золотой мяч" по итогам сезона-2024/25, передают Vesti.kz.

Фавориты Гвардиолы на "Золотой мяч"

"Кто выиграет "Золотой мяч" – тот его и заслуживает. Его может выиграть Дембеле – он выиграл все. То, что Ямаля номинировали в 17 лет – это уже повод для гордости", – приводит слова Гвардиолы Sport.es.

В 49 матчах клубного сезона-2024/2025 Усман Дембеле забил 33 гола и отдал 15 результативных передач за французский "Пари Сен-Жермен". В составе парижан форвард оформил квадрапул - выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

17-летний вингер "Барселоны" Ямин Ямаль провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

"Золотой мяч"-2025

В прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.

В этом году церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в мире футбола пройдет 22 сентября в легендарном Театре Шатле в Париже (Франция).