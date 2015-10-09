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Женский футбол
Сегодня 14:55
 

Прямая трансляция матча сборной Казахстана за первое место в группе и повышение в Лиге наций

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Прямая трансляция матча сборной Казахстана за первое место в группе и повышение в Лиге наций ©КФФ

Сегодня, 3 июня, женская сборная Казахстана по футболу проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 3 июня, женская сборная Казахстана по футболу проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

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Подопечные Мадияра Кембилова примут команду Люксембурга. Матч пройдет на стадионе "Центральны" в Алматы и начнется 22:00 по казахстанском времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция на Qazsport

По итогам этого матча определится команда, которай пойдет на повышение. Для прямого выхода в дивизион В казахстанским футболисткам нужна только победа с разницей в три мяча и более. Сейчас у Казахстана она +7, а у Люксембурга +12.

Турнирной положение в Лиге C

Люксембург - 13 очков;

Казахстан - 10;

Армения - 6;

Лихтенштейн - 0.

Расклады в женской Лиге наций

Шесть победителей групп переходят в Лигу B.

Две лучшие команды, занявшие вторые места, играют в стыковых матчах с двумя лучшими командами, занявшими третьи места в Лиге B. Победители сыграют в Лиге B в рамках европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге C.

Остальные команды остаются в Лиге C.

Лига наций 2025. Женщины   •   Казахстан, Алматы   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Люксембург
Люксембург
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Казахстан
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Люксембург
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