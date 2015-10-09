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Месси побил рекорд легенды и вошел в историю

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Месси побил рекорд легенды и вошел в историю ©ФК "Интер Майами"

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился новым достижением в составе американского клуба, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился новым достижением в составе американского клуба, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче чемпионата МЛС против "Коламбус Крю" (5:1), в котором аргентинец оформил дубль из голов и хет-трик из ассистов.

Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром "Интер Майами" в МЛС за всю историю. На второй строчке располагается Гонсало Игуаин с 29 голами, третий – Леонардо Кампана с 28.

37-летний Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Чтобы побить рекорд, ему потребовалось провести всего 38 матчей.

Кроме того, Лео стал рекордсменом всех времен среди аргентинцев по количеству проведенных матчей. Встреча с "Коламбус Крю" стала для него 1103-й в карьере – новый аргентинский рекорд, отмечает 365Scores.

Тем самым Месси превзошел показатель легендарного экс-капитана миланского "Интера" Хавьера Дзанетти, долгие годы удерживавшего лидерство.


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