Роналду вернулся в Европу и раскрыл ближайшую цель

Португальский форвард Криштиану Роналду опубликовал краткое, но показательное сообщение, в котором намекнул, на чем сосредоточен в данный момент, передают Vesti.kz.

40-летний нападающий уже прибыл в расположение национальной команды, которая в ночь с 4 на 5 июня проведет полуфинальный матч Лиги наций против сборной Германии. Встреча обещает стать одним из главных событий начала лета в мировом футболе.

Роналду опубликовал лаконичное, но многозначительное сообщение в социальных сетях.

"Сфокусированы на цели!", - написал Криштиану в X.

Пока фанаты продолжают обсуждать будущее Роналду в клубной карьере - он до сих пор не продлил контракт с саудовским "Аль-Насром", - сам игрок ясно дал понять, что в приоритете сейчас успех сборной.

Отметим, что во втором полуфинале между собой сыграют команды из Франции и Испании. Узнайте почему этот матч может определить нового обладателя "Золотого мяча".

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