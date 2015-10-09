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Италия
Вчера 21:39
 

"Интер" определился с кандидатами на пост тренера после ухода Индзаги

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"Интер" определился с кандидатами на пост тренера после ухода Индзаги ©ФК "Интер"

Миланский "Интер" начал поиски нового главного тренера после предстоящего ухода Симоне Индзаги, передают Vesti.kz.

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Миланский "Интер" начал поиски нового главного тренера после предстоящего ухода Симоне Индзаги, передают Vesti.kz.

Совсем недавно итальянский гранд объявил об уходе 49-летнего специалиста. Уже известен его новый клуб.


По информации инсайдера Фабрицио Романо, на данный момент двумя основными кандидатами на пост наставника "нерадзурри" являются испанец Сеск Фабрегас, тренирующий "Комо" в Серии А и итальянец Роберто Де Дзерби, работающий в марсельском "Олимпике".

Переговоры с кандидатами стартуют уже сегодня, 3 июня. При этом клубу предлагались и другие варианты, однако именно Фабрегас и Де Дзерби остаются приоритетными фигурами для руководства "Интера".

Напомним, что изменения начали происходить после того, как "Интер" потерпел сокрушительное поражение от "Пари Сен-Жермен" (0:5) в финале Лиги чемпионов — самое крупное в истории решающих матчей турнира.

Лига наций 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   1/2 финала, мужчины
5 июня 00:00   •   не начат
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