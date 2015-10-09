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Тренер финалистов Лиги чемпионов подписал контракт с новым клубом

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Тренер финалистов Лиги чемпионов подписал контракт с новым клубом ©УЕФА

Итальянский тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги в ближайшие дни официально станет новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Хиляль", передают Vesti.kz.

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Итальянский тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги в ближайшие дни официально станет новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Хиляль", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли полного соглашения о контракте сроком на три года. Отмечается, что Индзаги получит внушительную зарплату, а уход из миланского "Интера" станет формальностью после состоявшейся сегодня, 3 июня, встречи.


Напомним, что совсем недавно "Интер" под руководством Индзаги потерпел поражение в финале Лиги чемпионов от ПСЖ со счетом 0:5 — самое крупное в истории решающих матчей турнира.

Отметим, что он возглавил миланский клуб в июле 2021-го. За это время он успел привести команду к чемпионству Италии (2024). Также Индзаги вместе со своими подопечными дважды выигрывали Кубок Италии (2022,2023), трижды - Суперкубок страны (2021,2022,2023). Также 49-летний специалист дважды выводил "нерадзурри" в финал Лиги чемпионов (2023,2025).

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