В Беларуси отметили нескольких футболистов Казахстана перед очным матчем

Полузащитник туркестанского "Турана" белорус Руслан Юденков выделил некоторых игроков Казахстана на предстоящий матч со сборной Беларуси, передают Vesti.kz со ссылкой на Bel.football.

- Что можете сказать о сборной Казахстана? Играете в КПЛ, знаете многих игроков.

- Что я могу знать о сборной Казахстана, так это ее футболистов. Со многими играл в одной команде, выходил на поле и против кого-то из них. Есть ребята, с которыми поддерживаю связь до сих пор.

Могу отметить Даурена Джумата и Алияра Мухамеда — оба представляют "Окжетпес". Хорошие ребята, проводят неплохой сезон. Но не уверен, что в матче с белорусами они появятся на поле с первых минут. Айбара Жаксылыкова из "Кайсара" тоже могу назвать, его любит тренер национальной сборной. И, конечно, сейчас нельзя не отметить казахского вундеркинда Дастана Сатпаева — в текущем чемпионате показывает не по годам классную и уверенную игру, в свои 16 лет является лучшим бомбардиром КПЛ, — высказался Юденков.

Товарищеский матч с Беларусью 5 июня должен помочь тренерскому штабу оценить текущее состояние команды перед игрой в рамках отбора к чемпионату мира. Она состоится уже 9 июня с Северной Македонией.