Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 21:14
 

В Беларуси отметили нескольких футболистов Казахстана перед очным матчем

  Комментарии (2)

Поделиться
В Беларуси отметили нескольких футболистов Казахстана перед очным матчем ©КФФ

Полузащитник туркестанского "Турана" белорус Руслан Юденков выделил некоторых игроков Казахстана на предстоящий матч со сборной Беларуси, передают Vesti.kz со ссылкой на Bel.football.

Поделиться
2

Полузащитник туркестанского "Турана" белорус Руслан Юденков выделил некоторых игроков Казахстана на предстоящий матч со сборной Беларуси, передают Vesti.kz со ссылкой на Bel.football.

- Что можете сказать о сборной Казахстана? Играете в КПЛ, знаете многих игроков.
- Что я могу знать о сборной Казахстана, так это ее футболистов. Со многими играл в одной команде, выходил на поле и против кого-то из них. Есть ребята, с которыми поддерживаю связь до сих пор.

Могу отметить Даурена Джумата и Алияра Мухамеда — оба представляют "Окжетпес". Хорошие ребята, проводят неплохой сезон. Но не уверен, что в матче с белорусами они появятся на поле с первых минут. Айбара Жаксылыкова из "Кайсара" тоже могу назвать, его любит тренер национальной сборной. И, конечно, сейчас нельзя не отметить казахского вундеркинда Дастана Сатпаева — в текущем чемпионате показывает не по годам классную и уверенную игру, в свои 16 лет является лучшим бомбардиром КПЛ, — высказался Юденков.

Товарищеский матч с Беларусью 5 июня должен помочь тренерскому штабу оценить текущее состояние команды перед игрой в рамках отбора к чемпионату мира. Она состоится уже 9 июня с Северной Македонией.

Товарищеские матчи 2025   •   Беларусь, Борисов   •   Товарищеский матч, мужчины
5 июня 22:00   •   не начат
Беларусь
Беларусь
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Беларусь
Ничья
Казахстан
Проголосовало 192 человек

Реклама

Живи спортом!