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Вчера 22:55
 

Назван матч, который может определить нового обладателя "Золотого мяча"

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Назван матч, который может определить нового обладателя "Золотого мяча" ©ig.com/ballondorofficial

Вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о борьбе за главную индивидуальную награду "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

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Вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о борьбе за главную индивидуальную награду "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

В преддверии полуфинала Лиги наций между сборными Испании и Франции журналисты задали Ламину Ямалю провокационный вопрос о главной индивидуальной награде в футболе. Молодой вингер "Барселоны" и национальной команды Испании, которого многие эксперты уже называют будущим обладателем "Золотого мяча", ответил с характерной уверенностью.

"Если вы хотите, чтобы "Золотой мяч" решался в четверг, значит, решим в четверг", - цитирует слова Ямаля BarcaUniversal.

Соперником испанцев станет Франция, в составе которой выступает один из главных конкурентов Ямаля в борьбе за престижную награду — Усман Дембеле. В текущем сезоне нападающий "Пари Сен-Жермен" демонстрирует высокую форму и также рассматривается как серьезный кандидат на индивидуальный трофей.

Полуфинальная встреча между Испанией и Францией состоится уже в ночь с 5 на 6 июня и может стать определяющим моментом в гонке за "Золотой мяч". На фоне выступлений на клубном и международном уровне именно этот матч может наклонить чашу весов в ту или иную сторону.

Лига наций 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   1/2 финала, мужчины
4 июня 23:45   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Португалия
Португалия
Кто победит в основное время?
Германия
Ничья
Португалия
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