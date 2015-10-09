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Беллингем выбрал новый клуб вместо "Реала". Подробности

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Беллингем выбрал новый клуб вместо "Реала". Подробности ©instagram.com/jobebellingham/

Полузащитник английского "Сандерленда" Джоб Беллингем определился с клубом, в котором он продолжит карьеру, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник английского "Сандерленда" Джоб Беллингем определился с клубом, в котором он продолжит карьеру, сообщают Vesti.kz.

По информации Sky Sport и Bild, 19-летний футболист принял окончательное решение о переходе в дортмундскую "Боруссию". 

Переговоры между клубами должны начаться в ближайшее время. Отмечается, что дортмундцы заплатят за Беллингема около 30 миллионов евро. В то же время у игрока есть пункт в контракте о минимальной сумме отступных в размере 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Джоб Беллингем своей игрой привлек внимание мадридского "Реала", который планировал вступить в борьбу за подписание молодого таланта. В текущем сезоне Чемпионшипа англичанин провел 43 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами, и помог "Сандерленду" вернуться в английскую премьер-лигу (АПЛ) через плей-офф.

19-летний Джоб - младший брат Джуда Беллингема, которого в 2020 году "Боруссия" подписала из "Бирмингема" за 23 миллиона евро. Через три года его купил "Реал" за более чем 100 миллионов евро.


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