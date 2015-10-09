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Криштиану Роналду нашли новую роль в сборной Португалии

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Криштиану Роналду нашли новую роль в сборной Португалии ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани поделился мнением о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии, передают Vesti.kz.

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани поделился мнением о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии, передают Vesti.kz.

40-летний нападающий саудовского "Аль-Насра" был вызван в национальную команду на матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА со сборной Германии. Роналду - лучший бомбардир в истории на уровне сборных, на его счету 136 голов за Португалию.

"Криштиану всегда готов помочь, вопрос лишь - как? Ему не обязательно играть по 90 минут. Может по 10-20. Он может играть и в старте. А если он устал и надо удержать счет, то тренер может выпустить более свежего игрока", - поделился Нани в интервью на YouTube-канале МЯЧ Production.

Матч Германия - Португалия состоится 4 мая. Победитель этого противостояния в финале Лиги наций встретится с сильнейшей командой из пары Испания - Франция.

Финал Лиги наций состоится 8 июня на стадионе "Арена Мюнхен" в Мюнхене (Германия).


Лига наций 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   1/2 финала, мужчины
4 июня 23:45   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Португалия
Португалия
Кто победит в основное время?
Германия
Ничья
Португалия
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