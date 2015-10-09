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Самый забивной форвард Европы определился со своим будущем

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Самый забивной форвард Европы определился со своим будущем ©ФК "Спортинг"

Один из самых результативных форвардов Европы сезона-2024/25 шведский нападающий португальского "Спортинга" Виктор Дьекеркеш определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

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Один из самых результативных форвардов Европы сезона-2024/25 шведский нападающий португальского "Спортинга" Виктор Дьекеркеш определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

Как сообщает TNF, футболист принял окончательное решение вернуться в Англию, где ранее уже выступал на протяжении нескольких лет.

26-летний швед провел фееричный сезон в составе "Спортинга" из Лиссабона, став главной ударной силой команды. В чемпионате Португалии он забил 39 голов, но несмотря на такой результат, не получил "Золотую бутсу" — ежегодную награду лучшему бомбардиру европейских лиг.

Победителем в этой номинации стал Килиан Мбаппе, оформивший 31 гол за мадридский "Реал". Все дело в системе начисления очков: мячи, забитые в топ-5 лигах Европы (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1), умножаются на коэффициент 2, а голы в других лигах, включая португальскую Примейру, — на 1,5. Таким образом, француз обошел шведа в итоговом зачете.

Тем не менее, общая статистика Дьекеркеша впечатляет: во всех турнирах он провел 52 матча, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Учитывая такую форму, интерес со стороны топ-клубов неудивителен.

За шведским форвардом внимательно следят "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", рассматривая его как потенциальное усиление атакующей линии. Ранее Дьекеркеш уже играл в Англии за "Брайтон", "Суонси" и "Ковентри", где особенно ярко проявил себя в Чемпионшипе.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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