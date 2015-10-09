Один из самых результативных форвардов Европы сезона-2024/25 шведский нападающий португальского "Спортинга" Виктор Дьекеркеш определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

Как сообщает TNF, футболист принял окончательное решение вернуться в Англию, где ранее уже выступал на протяжении нескольких лет.

26-летний швед провел фееричный сезон в составе "Спортинга" из Лиссабона, став главной ударной силой команды. В чемпионате Португалии он забил 39 голов, но несмотря на такой результат, не получил "Золотую бутсу" — ежегодную награду лучшему бомбардиру европейских лиг.

Победителем в этой номинации стал Килиан Мбаппе, оформивший 31 гол за мадридский "Реал". Все дело в системе начисления очков: мячи, забитые в топ-5 лигах Европы (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1), умножаются на коэффициент 2, а голы в других лигах, включая португальскую Примейру, — на 1,5. Таким образом, француз обошел шведа в итоговом зачете.

Тем не менее, общая статистика Дьекеркеша впечатляет: во всех турнирах он провел 52 матча, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Учитывая такую форму, интерес со стороны топ-клубов неудивителен.

За шведским форвардом внимательно следят "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", рассматривая его как потенциальное усиление атакующей линии. Ранее Дьекеркеш уже играл в Англии за "Брайтон", "Суонси" и "Ковентри", где особенно ярко проявил себя в Чемпионшипе.