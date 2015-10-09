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Испания
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Лука Модрич отказал команде Месси и выбрал новый клуб

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Лука Модрич отказал команде Месси и выбрал новый клуб ©ФК "Реал Мадрид"

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич сделал выбор в пользу "Милана", несмотря на интерес со стороны "Интер Майами", где выступает другая футбольная икона - аргентинец Лионель Месси, передают Vesti.kz.

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Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич сделал выбор в пользу "Милана", несмотря на интерес со стороны "Интер Майами", где выступает другая футбольная икона - аргентинец Лионель Месси, передают Vesti.kz.

По информации Repubblica, 39-летний футболист дал принципиальное согласие на переход в стан "россонери", и сейчас стороны обсуждают условия однолетнего контракта.

Ранее активно обсуждалось, что Модрич может последовать примеру других звезд и уехать в США, где его ждал бы звездный дуэт с Месси. Однако, по всей видимости, Лука решил остаться в Европе и принять новый вызов в одном из самых титулованных клубов Италии.

Контракт игрока с мадридским "Реалом" завершается 30 июня текущего года. После более чем десятилетия на "Сантьяго Бернабеу", где он выиграл все — от Лиги чемпионов до "Золотого мяча", — Модрич готов начать новую главу в карьере.

Если соглашение будет достигнуто, Лука последует по стопам таких звезд, как Златан Ибрагимович и Оливье Жиру, которые на закате карьеры внесли огромный вклад в успехи "Милана".

Ожидается, что сделка может быть оформлена в ближайшие недели.

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