Лука Модрич отказал команде Месси и выбрал новый клуб

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич сделал выбор в пользу "Милана", несмотря на интерес со стороны "Интер Майами", где выступает другая футбольная икона - аргентинец Лионель Месси, передают Vesti.kz.

По информации Repubblica, 39-летний футболист дал принципиальное согласие на переход в стан "россонери", и сейчас стороны обсуждают условия однолетнего контракта.

🚨 LUKA MODRIC 🇭🇷 𝗔 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗦𝗢𝗡 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗥𝗘𝗝𝗢𝗜𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟’𝗔𝗖 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡 ! ❤️🖤



Les Rossoneri poursuivent les négociations pour un contrat d’une durée d’un an. 📝



( 🗞️ @repubblica ) pic.twitter.com/y5JC6NtUhF — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 3, 2025

Ранее активно обсуждалось, что Модрич может последовать примеру других звезд и уехать в США, где его ждал бы звездный дуэт с Месси. Однако, по всей видимости, Лука решил остаться в Европе и принять новый вызов в одном из самых титулованных клубов Италии.

Контракт игрока с мадридским "Реалом" завершается 30 июня текущего года. После более чем десятилетия на "Сантьяго Бернабеу", где он выиграл все — от Лиги чемпионов до "Золотого мяча", — Модрич готов начать новую главу в карьере.

Если соглашение будет достигнуто, Лука последует по стопам таких звезд, как Златан Ибрагимович и Оливье Жиру, которые на закате карьеры внесли огромный вклад в успехи "Милана".

Ожидается, что сделка может быть оформлена в ближайшие недели.

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