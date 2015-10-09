Шанс на дебют и рекорд Сатпаева. Что ждет сборную Казахстана в июньских матчах?

В течение ближайшие семи дней сборная Казахстана по футболу проведет долгожданные июньские матчи. 5 числа в гостях команда сыграет с Беларусью в товарищеской встрече, а 9 числа дома с Северной Македонией в квалификации ЧМ-2026. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о надвигающихся дебютах и рекордах сборной.

В этот четверг сборная сыграет с Беларусью на поле соперника в Борисове, а в следующий понедельник на "Астана Арене" примет гостей из Северной Македонии.

Малый готов дойти до круглого числа и закрепиться в топ-3

5 июня, в день матча Беларусь - Казахстан, 35 лет исполнится опытному защитнику Сергею Малому. Он входит в топ-3 рекордсменов казахстанской дружины по количеству проведенных матчей (68), уступая лишь Самату Смакову (77) и Руслану Балтиеву (75).

Если Малый примет участие и в игре с Беларусью, и в матче с Северной Македонией, то доведет это число до 70 игр. При этом за весь прошлый год Сергей провел только один тайм за сборную - в гостевой встрече со Словенией (0:3).

Вороговский готов ворваться в топ-10 за всю историю

51 матч за сборную в активе у 28-летнего латераля Яна Вороговского. Ему достаточно один раз выйти на поле, чтобы войти в топ-10 и сравняться с экс-нападающим команды Сергеем Хижниченко (52).

Вороговский является одним из самых результативных защитников в истории сборной Казахстана - он забил за международном уровне пять голов.

За Казахстан могут дебютировать пять новых футболистов

В официальных матчах за сборную еще не играли голкипер Бекхан Шайзада, полузащитники Алмас Тюлюбай и Муроджон Халматов, вингер Даурен Жумат и нападающий Алияр Мухамед.

Посмотрим, кому из них доверит время на поле Али Алиев. Не исключено, что каждый получит свой шанс.

У Сатпаева еще много времени - на кону исторический рекорд

Игру с Беларусью 16-летний нападающий Дастан Сатпаев пропустит, так как он сыграет за молодежную сборную в домашнем матче с Андоррой. Причем это будет тот самый редкий случай, когда футболист дебютирует за "молодежку" уже после того, как сыграл за взрослую сборную.

Но к матчу с Северной Македонией он будет уже в составе национальной дружины, и у него должно быть игровое время в этой встрече. Если Дастану удастся забить за сборную, то он станет самым юным голеадором в истории команды.

Но даже если ему не получится забить в ворота македонцев, то времени у него еще предостаточно. Чтобы побить достижение Еркебулана Сейдахмета, Сатпаеву надо забить дебютный гол до октября 2026 года. Впереди еще почти полтора года, поэтому это кажется вопросом времени.

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