Гвардиола сравнил 17-летнего вундеркинда "Барселоны" с Месси

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об игре восходящей звезды "Барселоны" Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

Испанский специалист сравнил 17-летнего футболиста с легендой "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

"Пусть идет своим путем - со временем станет ясно, можно ли ставить его в один ряд с величайшими. Сейчас ясно одно: Ламин - очень талантливый игрок. Если минует травмы, у него все шансы построить выдающуюся карьеру. Уже в 17 он считается одним из лучших - и это абсолютно заслуженно", - приводит слова Гвардиолы BeIN Sports.

Ямаль является воспитанником "Барселоны". В сезоне-2024/2025 он провел 55 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 25 результативных передач, а также помог каталонцам выиграть чемпионство.

Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах за каталонцев во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами. В составе "сине-гранатовых" Лео стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны. Четырежды Месси выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

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