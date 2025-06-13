Разгромом 5:0 обернулся первый матч "Ювентуса" на клубном ЧМ

Туринский "Ювентус" не оставил шансов эмиратскому "Аль-Айну" в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе G, сообщают Vesti.kz.

Подопечные хорватского специалиста Игор Тудор продемонстрировали агрессию с самого начала встречи и оформили убедительную победу со счетом 5:0.

Уже на 11-й минуте счет открыл французский форвард "старой синьоры" Рандаль Коло-Муани. Через десять минут преимущество удвоил португальский нападающий Франсишку Консейсау. На 31-й минуте отличился турецкий футболист туринцев Кенан Йылдыз, а под занавес первого тайма дубль оформил Коло-Муани.

Во втором тайме гол защитника "Аль-Айна" Куаме Куадио был отменен из-за офсайда, а окончательный счет в матче установил Консейсау, забив пятый мяч на 58-й минуте и оформив также дубль.

Таким образом, "Ювентус" стартует с уверенных трех очков и выходит в лидеры группы G. Следующий матч туринцы проведут против марокканского ВАКа в ночь с 22 июня.

Также напомним, что в этой группе выступает и "Манчестер Сити", который в первом туре обыграл ВАК со счетом 2:0.

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