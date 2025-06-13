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Клубный чемпионат мира 2025
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Победой всухую завершился первый матч "Челси" на клубном ЧМ

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Победой всухую завершился первый матч "Челси" на клубном ЧМ ©ФК "Челси"

Лондонский "Челси" уверенно начал свой путь на клубном чемпионате мира, который проходит на территории США. В матче первого тура группы D подопечные Энцо Марески одержали сухую победу над хозяевами турнира - "Лос-Анджелесом" (2:0), передают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" уверенно начал свой путь на клубном чемпионате мира, который проходит на территории США. В матче первого тура группы D подопечные Энцо Марески одержали сухую победу над хозяевами турнира - "Лос-Анджелесом" (2:0), передают Vesti.kz.

Открыть счет "синим" удалось на 34-й минуте встречи. Автором гола стал португальский вингер Педро Нету, который по флангу протащил мяч после передачи Николаса Джексона, обыграл защитника и отправил мяч в ближний угол. Команда из Лондона полностью контролировала ход встречи и заслуженно ушла на перерыв с минимальным преимуществом.

Во втором тайме "Челси" продолжил доминировать. Особенно стоит отметить дебют новичка команды - английского форварда - Лиама Делапа. Он вышел на замену на 64-й минуте. Уже через 15 минут после появления на поле он отметился результативной передачей: аргентинец Энцо Фернандес удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет - 2:0.


Следующий матч на турнире подопечные Марески проведут 20 июня против бразильского "Фламенго". Завершит групповой этап английский клуб 25 июня встречей с тунисским "Эсперансом".

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Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 00:00   •   не начат
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