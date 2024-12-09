Это все полная ерунда: как Рахмонов остался феноменом после боя с Гэрри

Телеграм-канал "Ночь в клетке" считает, что казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) - все тот же феномен. И его аура никуда не испарилась после непростой победы над ирландцем Иэном Гэрри (15-1), передают Vesti.kz.

Их поединок стал соглавным событием турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Казахстанец выиграл решением.

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"Аура Шавката никуда не испарилась, он показал первоклассное выступление и победил с заделом одного из лучших бойцов этого веса. Он не принял ущерба, всегда был на 1-2 раунда впереди и выиграл все ключевые позиции. Это даже не был бой уровня раздельного решения, это очевидное единогласное с разницей в классе. То, что он там не бил каких-то серий, комбинаций, действовал максимально просто - это все полная ерунда, только он находится там в клетке, и знает, какой самый прямой путь к победе. Зачем бить серии с такой техникой бокса и рисковать попасть на контратаку, если можно спокойно сократить дистанцию, взять в клинч, и оттуда уже работать?

Рахмонов - все тот же феномен, он на классе победил одного из самых больших талантов полусреднего веса, и аура его стала только больше", - пишет источник.

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