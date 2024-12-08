Рахмонова обозвали клоуном после победы над Гэрри

Твиттер-аккаунт Honest Combat Sports Fan раскритиковал выступление казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (19-0) в поединке против ирландца Иэна Гэрри (15-1), сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал со-главным событием турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Соперники провели все пять раундов, а судьи единогласным решением отдали победу "Номаду.

"В стойке ты выглядел как клоун, парень. Все, что ты делаешь - это ныряешь за ноги и тянешь время в боях. Та же фигня, что ты провернул с Вандербоем, а когда я указал на это, ты начал ныть. Пора взглянуть правде в глаза - твоя игра устарела, и все это знают", - написал источник.

Для Рахмонова эта победа стала 19-й в карьере, из которых семь в UFC. Гэрри же потерпел первое поражение в карьере.

Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победу над Йэном Гэрри