Гэрри переписал историю: первое, что не удавалось никому против Рахмонова в UFC

Телеграм-канал "Ночь в клетке" привел детали боя Шавкат Рахмонов - Иэн Гэрри. Их бой стал соглавным событием турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой казахстанца судейским решением по итогам пяти раундов, передают Vesti.kz.

Источник рассказал, что Гэрри сделал первым с Рахмоновым в UFC:

"Первым в UFC выиграл у него раунд. До боя с Гэрри у Шавката было 11-0 по раундам в организации, после Гэрри - 14-2. Первым в UFC (и ММА) не проиграл ему досрочно. Первым в UFC перевел его, забрал спину, смог контролировать и опасно проводить прием. До боя с Гэрри у Шавката было 5-0 по тейкдаунам, он никогда не был [в UFC] в партере под контролем и острой атакой. Первым в UFC перебил его. 43-37 по значимым в пользу ирландца, до этого Шавкат перебил всех оппонентов. При всем при этом, абсолютно неправильно говорить, что Шавкат подрался средне и его аура рассеялась. Это не было среднее выступление, это было первоклассное выступление, и аура его никуда не рассеялась".

Для Гэрри это первое поражение в карьере, Рахмонов довел свой рекорд до 19-0. Перед очным противостоянием казахстанец шел третьим в рейтинге полусредневесов UFC, ирландец находился на седьмой позиции.

Рахмонова обозвали клоуном после победы над Гэрри.

Стала известна позиция чемпиона UFC по бою с Шавкатом.

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