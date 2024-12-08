"Реально зверюга". Как Макгрегор и звезды ММА отреагировали на победу Рахмонова на UFC 310

Сегодня утром, 8 декабря, казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (19-0) одержал седьмую победу в UFC: победил ирландца Йэна Гэрри (15-1), сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал со-лавным событием турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и прошел всю дитсанцию. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Рахмонову.

Таким образом, "Номад" впервые в карьере дошел до решения судей, а Гэрри лишился "нолика".

Рахмонов сделал откровенное признание после победы над Гэрри в UFC

А вот как на этот результат боя отреагировали коллеги по ММА.

Генри Сехудо: 10-9 Рахмонову. Йэну нужно больше налегать на свои латеральные движения.

Алан Джубан: 2-0 в пользу Шавката. Но Гэрри очень неплохо защищается в партере.

Кенни Флориан: Йэну нужно нащупать тот свой правый кросс в моменты, когда Шавкат сокращает дистанцию. Также он задерживается в клинчах. Надо побыстрее разрывать клинч и не искать попытки провести тейкдаун. Скорее всего, что 2-0 Шавкату.

Терренс Маккинни: Как по мне, Шавкат пока что взял все раунды.

Нолан Кинг: Гэрри только что сменил шорты в перерыве между 3 и 4 раундами. Не уверен, что когда либо видел такое прежде.

Алан Джубан: 3-1 или 4-0... В любом случае, Гэрри нужна досрочка...

Конор Макгрегор: Отличный бой, Йен! В любом случае у тебя светлое будущее.

Белал Мухаммад: Теперь у меня есть следующая цель.

Генри Сехудо: Шавкат победил!

Оде Осборн: Нужно отдать должное команде UFC. Отреагировали на проблемы Йэна с шортами и в начале 4-го раунда у него уже были новые.

Кенни Флориан: Несмотря на поражение, хорошее выступление от Гэрри. Шавкат реально зверюга. Но я все равно поставлю на Белала, когда они наконец-то встретятся в октагоне.