Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 17:39
 

"Реально зверюга". Как Макгрегор и звезды ММА отреагировали на победу Рахмонова на UFC 310

  Комментарии

Поделиться
"Реально зверюга". Как Макгрегор и звезды ММА отреагировали на победу Рахмонова на UFC 310 ©Zuffa LLC

Сегодня утром, 8 декабря, казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (19-0) одержал седьмую победу в UFC: победил ирландца Йэна Гэрри (15-1), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня утром, 8 декабря, казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (19-0) одержал седьмую победу в UFC: победил ирландца Йэна Гэрри (15-1), сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал со-лавным событием турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и прошел всю дитсанцию. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Рахмонову.

Таким образом, "Номад" впервые в карьере дошел до решения судей, а Гэрри лишился "нолика".

Рахмонов сделал откровенное признание после победы над Гэрри в UFC

А вот как на этот результат боя отреагировали коллеги по ММА.

Генри Сехудо: 10-9 Рахмонову. Йэну нужно больше налегать на свои латеральные движения. 

Алан Джубан: 2-0 в пользу Шавката. Но Гэрри очень неплохо защищается в партере. 

Кенни Флориан: Йэну нужно нащупать тот свой правый кросс в моменты, когда Шавкат сокращает дистанцию. Также он задерживается в клинчах. Надо побыстрее разрывать клинч и не искать попытки провести тейкдаун. Скорее всего, что 2-0 Шавкату. 

Терренс Маккинни: Как по мне, Шавкат пока что взял все раунды. 

Нолан Кинг: Гэрри только что сменил шорты в перерыве между 3 и 4 раундами. Не уверен, что когда либо видел такое прежде. 

Алан Джубан: 3-1 или 4-0... В любом случае, Гэрри нужна досрочка...

Конор Макгрегор: Отличный бой, Йен! В любом случае у тебя светлое будущее.

Белал Мухаммад: Теперь у меня есть следующая цель.

Генри Сехудо: Шавкат победил! 

Оде Осборн: Нужно отдать должное команде UFC. Отреагировали на проблемы Йэна с шортами и в начале 4-го раунда у него уже были новые. 

Кенни Флориан: Несмотря на поражение, хорошее выступление от Гэрри. Шавкат реально зверюга. Но я все равно поставлю на Белала, когда они наконец-то встретятся в октагоне.

 

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Реклама

Живи спортом!