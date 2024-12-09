Разбор победы Рахмонова в UFC: почему его аура осталась непоколебимой

Телеграм-канал "Ночь в клетке" подробно разобрал бой казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против ирландца Иэна Гэрри (15-1). Он стал соглавным событием турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Казахстанец выиграл судейским решением по итогам пяти раундов, передают Vesti.kz.

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"Есть (условно) несколько типов сложностей боев на самом высоком уровне.

- Когда бой трудный, но один боец побеждает за счет небольшого преимущества в навыках.

- Когда навыки равны, но один боец побеждает за счет более правильного плана, тактической гибкости и расходования сил.

- Когда навыки равны, планы равны, тактика равна, но один боец побеждает за счет здоровья (функционала, чуть большей физики и так далее).

- Когда навыки равны, тактика равна, здоровье равное, все равное, но один боец побеждает за счет экстраординарного волевого усилия, характера.

- Последняя фаза. Когда навыки равны, тактика равна, функционал равен, здоровье равное, характер равный - тогда фиксируется ничья. Обе стороны исчерпали все ресурсы. И если бы судейство в ММА было бы адекватным, ничьих было бы гораздо больше, потому что потенциал ВСЕХ человеческих противостояний глубоко ничейный. На ЛЮБОЕ атакующее действие есть действие защитное.

Конечно, ММА сложнее этих условных типов боя, бывает так, что боец уступает в навыках, но побеждает за счет характера или функционала, но в целом вы поняли, о чем речь. На самом-самом высоком уровне рано или поздно будет бой, когда придется побеждать некрасиво, еле-еле, потому что такая природа вещей. У Хабиба был такой бой с Тибау, у Джонса - с Густафссоном, Сантосом, Рейесом, и так далее. У каждого чемпиона будет такой бой и не один.

Так вот Шавкат сегодня даже не дошел до крайних степеней сложности. Он победил с заделом, за счет преимущества в борьбе, физической силе и за счет здорового прагматизма [бойцовского IQ].

В борьбе у него 11:41 минут контроля против 2,5 минут у Гэрри. По моим подсчетам, Шавкат выиграл 17 позиций во всех типах борьбы против 11 у Гэрри. И в своих выигранных позициях находился гораздо дольше и крепче. Даже в 5-м раунде, когда Гэрри провел тейкдаун, забрал спину и вышел на прием, Шавкат по сумме собрал больше времени контроля. 2 мин 20 сек против 1 мин 40 сек. Да, у Гэрри борцовские действия были более значительные, он все-таки провел перевод, забрал спину и вышел на прием, но в конечном счете его свипнули и законтролировали. По итогу Шавкат вышел победителем, как и во всех клинчах. В стойке же у них было равенство - Гэрри попадал больше, но тоннаж ударов был на стороне Шавката, ущерба он нанес больше (не забывайте про мощный ГНП в 4-м раунде).

Итог какой? Гэрри, один из самых талантливых и молодых бойцов этого веса, НИ В ЧЕМ не был лучше, в 2-3 ключевых компонентах проиграл, и никому не придет в голову спорить с судейским решением.

Почему аура Шавката должна рассеяться? Из-за удушающего в 5-м раунде? Разве аура Джонса рассеялась после армбара Белфорта? Мы думали, что после Бернса и аура Чимаева рассеялась, но кто теперь, после Уиттакера, скажет, что этой ауры нет? Еще как есть.

Шавкат не выиграл досрочно? И так было понятно, что на таком уровне серия финишей прервется, потому что (читай выше) на любой ресурс атаки найдется ресурс защиты, и придется побеждать некрасиво, с трудностями, с отказом от всех своих фишек в пользу чистого прагматизма, иначе никак не выиграть. Гэрри полтора года работал с Чарльзом Оливейрой и Майей, задушить его будет очень тяжело. Волкановски поработал с Крейгом Джонсом пару лет, и Ортега с Махачевым даже из убойных позиций не смогли ему провести прием. И никто бы не смог", - пишет источник.

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