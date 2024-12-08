Шавкат Рахмонов "согласился" на реванш с Иэном Гэрри: но есть условие

Непрбежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19-0) ответил на вопрос о потенциальном реванше с ирландцем Иэном Гэрри (15-1) в будущем, сообщают Vesti.kz.

"Уверен, мы продолжим побеждать, и если он продолжит побеждать, мы встретимся снова", - заявил Рахмонов на пресс-конференции после поединка.

"Номад" встречался с Гэрри в со-главном событии турнира UFC 310, который прошел 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Итогом пятираундового противостояния стала победа казахстанца единогласным решением судей.

После победы Рахмонов вызвал в клетку чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада, после чего между ними состоялась битва взглядов.

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Напомним, изначально Шавкат должен был подраться с Белалом, однако американец снялся с боя из-за проблем со здоровьем. В итоге ему на замену вышел Гэрри, который потерпел первое поражение в карьере.

Что касается Рахмонова, то он улучшил свой рекорд до 19-0, одержав седьмую победу в семи боях в UFC. При этом казахстанец впервые в карьеер дошел до решения судей - все предыдущие поединки он завершал досрочно.

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