Шавкат Рахмонов отменил сенсацию и одержал 7-ю победу в UFC
Сегодня, 8 декабря, казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) провел седьмой бой в UFC против непобежденного бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-1), передает Vesti.kz.
Сегодня, 8 декабря, казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) провел седьмой бой в UFC против непобежденного бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-1), передает Vesti.kz.
Их поединок стал со-главным событием турнира UFC 310, который проходит на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
В концовке первого раунда Рахмонов нанес правый оверхэнд, который достиг своей цели, однако Гэрри выдержал этот удар.
🇰🇿 HUGE right hand from Shavkat Rakhmonov#UFC #UFC310— Delinquent MMA (@DelinquentMMA) December 8, 2024
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Во втором доминировал Рахмонов, но в третьем рануде Гэрри перехватил инициативу и забрал его.
В четвертом раунде бойцы провели в активном обмене ударами. В последней пятиминутке Гэрри едва не задушил казахстанца. Однако, Рахмонов с трудом, но выбрался из неудобной позиции.
IAN MACHADO GARRY CAME SO CLOSE TO SUBMITTING SHAVKAT RAKHMONOV IN THE FIFTH ROUND 🤯 WHO COULD HAVE PREDICTED THAT? #UFC310 pic.twitter.com/gQUgVcO7sf— Headclash MMA (@HeadclashMMA) December 8, 2024
В итоге противостояние продлилось все отведенные раунды и завершилось победой Рахмонова единогласным решением судей.
Shavkat Rakhmonov def. Ian Garry via Unanimous Decision (48-47 x3)#MMA #UFC #UFC310 pic.twitter.com/AuGeoQOXsJ— MMA Frenzy (@mma_frenzy) December 8, 2024
Таким образом, Рахмонов одержал седьмую победу в семи боях UFC. При этом казахстанец впервые в карьере дошел до решения - все предыдущие поединки "Номад" завершал досрочно. Для Гэрри же это поражение стало первым в карьере.
Напомним, изначально на этом турнире Рахмонов должен был встретиться с американцем Белалом Мухаммадом (24-3), который является чемпионом UFC в полусреднем весе. Однако Мухаммад снялся из-за проблем со здоровьем. В итоге UFC выбрал ему в соперники Гэрри, который, в свою очередь, должен был драться через неделю, 15 декабря, с американцем Хоакином Бакли (20-6).
В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).
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