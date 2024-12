Шавкат Рахмонов отменил сенсацию и одержал 7-ю победу в UFC

Сегодня, 8 декабря, казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) провел седьмой бой в UFC против непобежденного бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-1), передает Vesti.kz.

Их поединок стал со-главным событием турнира UFC 310, который проходит на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В концовке первого раунда Рахмонов нанес правый оверхэнд, который достиг своей цели, однако Гэрри выдержал этот удар.

Во втором доминировал Рахмонов, но в третьем рануде Гэрри перехватил инициативу и забрал его.

В четвертом раунде бойцы провели в активном обмене ударами. В последней пятиминутке Гэрри едва не задушил казахстанца. Однако, Рахмонов с трудом, но выбрался из неудобной позиции.

IAN MACHADO GARRY CAME SO CLOSE TO SUBMITTING SHAVKAT RAKHMONOV IN THE FIFTH ROUND 🤯 WHO COULD HAVE PREDICTED THAT? #UFC310 pic.twitter.com/gQUgVcO7sf